«Будет разрушен»: генерал ВС США выступил за изоляцию Крыма

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Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бэн Ходжес высказал мнение о необходимости изоляции Крымского полуострова и создания условий, при которых он перестанет быть стратегически важным для российских военных операций. В интервью американскому журналу Newsweek, он подчеркнул, что американские усилия направлены на создание значимой области в регионе, необходимой для изменения ситуации.
«Мы не преследуем цель оттеснить русских. Наша цель — обеспечить контроль над ключевым участком территории. Мы стремимся изолировать Крым, а затем предоставить арсенал дальнего действия, чтобы лишить российский военно-морской флот и воздушные силы возможности эффективно действовать в этом регионе», — отметил генерал.Он также поддержал идею разрушения Крымского моста, утверждая, что это действие полностью изменит динамику событий. Генерал Ходжес добавил, что по его мнению, основной задачей в контрнаступлении Вооруженных Сил Украины является перерезание «сухопутного коридора» в Крыму. В этом контексте он отметил, что поставляемые США ракеты с кассетными боеприпасами большой дальности будут иметь важное значение для успешного выполнения данной миссии.
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