«Будет разрушен»: В Киеве выступили с новыми угрозами взорвать Крымский мост

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Киевский режим выдвинул очередную угрозу об уничтожении Крымской моста. На этот раз с подобным заявлением выступил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, его цитирует «Укринформ».
«Разумеется, этот мост будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла. Когда надо будет обрезать логические хвосты Крыма и сделать его островом, обязательно это будет сделано», - прокомментировал ситуацию Плетенчук.
Он также посетовал, что российские силы сделали очень многое для защиты моста. Помимо аэрозольной маскировки и боновых заграждений, Крымский мост также, якобы, охраняется «боевыми дельфинами» (эта техника применялась в СССР и США. Военные обучали дельфинов обнаруживать подводные мины, а также уничтожать вражеские флотилии).
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Евгения Парфентьева