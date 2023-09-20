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«Будет трудно»: В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева

Министр Шинковский вель Сенк: Польша может прекратить поддержку Украины
20 сентября 2023, 03:49
Фото: iStock/Grand Warszawski

Фото: iStock/Grand Warszawski

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает PAP.

«Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», — цитирует агентство слова собеседника.

Министр добавил, что шаги, которые предпринимает Киев, негативно отражаются на отношениях Украины и Польши. В том числе, действия киевских властей в сельскохозяйственном секторе значительно снижают желание поляков продолжать оказывать финансовую и военную поддержку.

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#киев
#украина
#польша
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«Это была неправда»: В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ
Эксперт Кофман: Блинкен врал о наличии у ВСУ всего необходимого
20 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/vincent_ruf

Аналитик Центра военно-морских исследований США Майкл Кофман заявил, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен соврал о том, что Украина в мае 2023 года располагала всеми средствами для захвата обширных территорий. Об этом пишет Spiegel.
«Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях», — уверен Кофман.

Так эксперт ответил на вопрос журналистов о достоверности слов Блинкена. Кроме того, контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, напомнил Майкл Кофман, а в результате украинские военные не оправдали ожиданий западных союзников.

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#контрнаступление
#сша
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Путин достигнет цели. В США заговорили о «вынужденной» капитуляции Украины
Hill: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе
20 сентября 2023, 03:32

Фото: iStock/rarrarorro

Украина, по мнению обозревателя Hill Джозефа Боско, столкнулась с необходимостью принять возможность капитуляции при продлении президентства Джо Байдена или Дональда Трампа.
В своей статье он отмечает, что, несмотря на возможное продолжение пребывания Байдена на посту, Владимир Путин, кажется, уверен в достижении своих геостратегических целей. Боско указывает на то, что заявленная стратегия Трампа в значительной мере совпадает с политикой, которую уже ведет администрация Байдена.

Один из аргументов автора — это отказ президента США предоставить Украине некоторые виды оружия. Кроме того, Боско предполагает, что существует возможность, что Байден «мог бы сдаться» под давлением со стороны республиканцев и части демократов.

В заключении статьи Джозеф Боско делает вывод, что Украина должна готовиться к вероятности вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена.

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#контрнаступление
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В ЛНР заявили о создании Киевом «гитлерюгенда»
Марочко: Украина создает «гитлерюгенд», обвиняя при этом Россию в ненависти
20 сентября 2023, 02:38

Фото: istock / Liukov

Украинские власти обвиняют Россию в том, что она преподает детям на освобожденных территориях антиукраинские настроения, при этом сами создают среду, аналогичную «гитлерюгенде». Это мнение выразил в интервью РИА Новости бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
В качестве иллюстрации он упомянул лагери «Азова»* и флэшмобы, где украинских детей, по его словам, обучали антироссийским настроениям.

«Фактически, Украина допускает похищение детей и их пропаганду против русских, фактически формируя из них „гитлерюгенд“», - подчеркнул Марочко. 
Кроме того, он также отметил наличие в детских магазинах Украины «спорных игрушек», которые, по его словам, содержат призывы к насилию против российских граждан.

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В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским
Rzeczpospolita: Дуда отменил встречу с Зеленским в ООН из-за расписания
20 сентября 2023, 02:34

Фото: iStock/alexis84

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским по причине изменения графика. Эту информацию сообщает Rzeczpospolita.
Изначально данное мероприятие должно было состояться в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако глава Польши объявил о том, что из-за изменения расписания других заседаний встреча с президентом Украины была исключена из программы.

Согласно этой публикации, такое решение принято на фоне осложнения отношений между Польшей и Украиной из-за запрета Варшавы на импорт сельхозпродукции из Украины.

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#польша
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Rzeczpospolita: Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры
20 сентября 2023, 02:23

Фото: iStock/Berezko

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина в ближайшие дни введет эмбарго на ряд сельскохозяйственной продукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Rzeczpospolita.
По словам заместителя министра, эмбарго коснется польских помидоров, лука, яблок и капусты.

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Иран считает Карабах частью Азербайджана
МИД: Иран считает Карабах частью Азербайджана
20 сентября 2023, 01:54

Фото: iStock/Rainer Puster

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, при этом призывает к диалогу для решения проблем в регионе. Об этом пишет ТАСС.
«Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы, в том числе обеспечение соблюдения прав и безопасности его жителей, должны быть решены путем диалога», — говорится в Телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Канани Чафи отметил, что его страна готова провести встречу в формате «три плюс три» по урегулированию вооруженного конфликта.

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#мид
#иран
#азербайджан
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Блинкен позвонил Алиеву с призывом прекратить военные действия в Карабахе
Госсекретарь США Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета Армении
20 сентября 2023, 01:46

Фото: state.gov

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призывая к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Эту информацию сообщило Министерство иностранных дел США в официальном пресс-релизе, сообщает РИА Новости.
Также стоит отметить, что Блинкен связался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и подчеркнул, что США полностью поддерживают армянский суверенитет. В ходе этого разговора Блинкен выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал Азербайджан к немедленному прекращению военных действий и возобновлению дипломатического диалога.

Ранее Азербайджан объявил о начале ограниченных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе с целью «разоружения и вывода вооруженных формирований Армении» с указанных территорий. Кроме того, Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении.

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#сша
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#азербайджан
#операции
#блинкен
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Медведев напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО
Медведев на фоне обострения в Карабахе напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО
20 сентября 2023, 01:27

Фото: сайт Кремля

В связи с обострившейся ситуацией в Нагорном Карабахе заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил в Telegram «коллеге из другой страны» о его сближении с НАТО и поездке его супруги к «противникам» России.
Медведев поделился тем, как этот «коллега» однажды сказал ему: «Вы меня не примете, ведь я для вас чужой». Однако, Медведев подчеркнул, что важно судить о человеке по его поступкам, а не только по его биографии. В итоге, этот «коллега» потерпел поражение в войне и переложил ответственность за свои неудачи на Россию.

«Позднее, он отказался от части своей страны и стал стремиться к близким отношениям с НАТО. Его супруга также вызывающе отправилась к нашим "врагам" с подарками. Как думаете, какая судьба ждет этого "коллегу"?» — задался вопросом Медведев.

В начале сентября Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, совершила поездку в Киев, где приняла участие в «Форуме первых леди и джентльменов». Также сообщалось, что в рамках этого визита она выразила намерение передать гуманитарную помощь Украине.

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#страны
#нато
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В Польше раскрыли правду о резком повороте в отношениях с Украиной
Журналист Важеха: Реализм в отношениях Польши и Украины не имеет смысла
20 сентября 2023, 01:24

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Польский журналист Лукаш Важеха в соцсети X назвал реализм, появившийся в последнее время в отношениях Польши и Украины незначительным, так как Варшава сама себе выбрала роль донора для Киева.
Публицист призвал своих подписчиков не обманываться «внезапным всплеском реализма» польских властей в отношении Украины.

«Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев», — говорится в публикации.

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#киев
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