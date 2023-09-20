«Будет трудно»: В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева

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Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает PAP.
«Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», — цитирует агентство слова собеседника.
Министр добавил, что шаги, которые предпринимает Киев, негативно отражаются на отношениях Украины и Польши. В том числе, действия киевских властей в сельскохозяйственном секторе значительно снижают желание поляков продолжать оказывать финансовую и военную поддержку.
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Диана Аванесян