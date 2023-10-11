«Будет война»: Илон Маск дал мрачный прогноз для Евросоюза

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что современная политика Евросоюза и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в европейских странах неизбежной. Об этом он написал в соцсети X.
«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — говорится в публикации.
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