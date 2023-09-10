Булаев рассказал о внесении изменений в закон перед выборами президента

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Перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. Об этом в ходе «Ночи выборов» заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
Он уточнил, что изменения могут быть внесены в закон о выборах президента. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.
Кроме того, Булаев подчеркнул, что избиратели ранее не могли дистанционно проголосовать на выборах президента. ЦИК проведёт необходимые работы, чтобы понять, возможно ли внедрение новых технологий в процесс голосования.
Также замглавы ЦИК заявил об участии новых территорий России в президентских выборах 2024 года.
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Кроме того, Булаев подчеркнул, что избиратели ранее не могли дистанционно проголосовать на выборах президента. ЦИК проведёт необходимые работы, чтобы понять, возможно ли внедрение новых технологий в процесс голосования.
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Анастасия Чинкова