Бундесвер начал постепенный вывод систем ПВО и персонала из Польши

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Министерство обороны Германии приступило к постепенному выводу средств противовоздушной обороны и военного персонала с территории Польши. Об этом оборонное ведомство ФРГ сообщило сегодня, 8 ноября.
Германия отправила в Польшу свои системы Patriot вместе с экипажами в январе нынешнего года вскоре после инцидента, в результате которого на территорию республики упала ракета С-300, запущенная Украиной, и убила двух человек. На данный момент на территории Польши развернуты три немецкие системы Patriot и около 320 обслуживающих их военных бундесвера.
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Александр Бойцов