Буркина-Фасо и Мали готовятся реагировать на атаки на Нигер, сообщают СМИ

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Буркина-Фасо и Мали развернули боевые самолеты для реагирования на любую агрессию против Нигера, сообщает телеканал RTN в социальной сети X (экс-Twitter).
«Эти две страны-соседи разместили военные самолеты для ответа на любые агрессивные действия в отношении Нигера», — говорится в публикации телеканала. Однако точное место размещения самолетов не указано.Согласно информации канала, в Ниамее прошла встреча офицеров генеральных штабов трех стран.
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Артем Кузьмин