Буркина-Фасо и Мали предупредили о последствиях вторжения в Нигер

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Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением касательно мятежа в Нигере. Они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой страны или вторжение на ее территорию, передает 31 июля французское агентство Франс-Пресс (AFP).
Ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. По словам главы комиссии Омара Алье Туре, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.
Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.
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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. По словам главы комиссии Омара Алье Туре, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.
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Артем Путинцев