«Бурный поток сознания»: Так Лавров прокомментировал слова Зеленского о ядерном оружии

С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.



Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.





«Законность перевозки фиксируют камеры дорожной сети и распознают автомобили, которые не имеют специального талона. С начала года уже вынесено 2.377 постановлений на сумму более 88 миллионов рублей. Количество нарушителей и суммы штрафов сезонные: в январе было только 6 постановлений на общую сумму 406 тысяч, а в июне уже зафиксировали более 1 тысячи нарушителей и пополнить бюджет им придется практически на 37 миллионов рублей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.