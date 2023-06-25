«Бурный поток сознания»: Так Лавров прокомментировал слова Зеленского о ядерном оружии

Фото: iStock/vadimrysev
«Я не имею медицинского образования. Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование. Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Напомним, американское издание The Washington Post, со ссылкой на чиновника из США, заявило, что разведывательные службы страны узнали о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще две недели назад. Как отметили в WP, администрация Байдена знала о планах Пригожина, однако, точных характер восстания им не был известен. При этом, они решили не делиться информацией с Россией.
Ранее «Радио 1» сообщало, что депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что 24 июня Россия успешно сдала один из самых важных экзаменов в истории. Депутат считает, что России удастся вынести из этого урока верные выводы.