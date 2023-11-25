Бюджет Украины лишь наполовину готов выдержать оборонную нагрузку

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Бюджет Украины может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса страны в 2024 году, заявил в своём Telegram-канале украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
«Государственный бюджет не может самостоятельно закрыть потребности Вооружённых сил Украины (ВСУ) — на данный момент средств хватает на контрактацию только примерно половины возможностей рынка», — отметил министр.Кроме того, по словам Камышина, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.По этой причине Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружения со стороны своих западных партнеров.
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