Бюджет Украины лишь наполовину готов выдержать оборонную нагрузку

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД для дачи разъяснений. Поводом для этого лстали заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса и его бельгийского коллеги Александера де Коро по поводу палестино-израильского конфликта.