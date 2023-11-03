«Бьют постоянно»: В США предрекли полный разгром военным базам в Сирии и Ираке

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Военные американской армии погибают от непрекращающихся ударов по базам США в Сирии и Ираке, об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.
«Каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Вооруженные силы США понесли потери, но они не разглашают их», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Источники эксперта сообщают, что с момент эскалации палестино-израильского конфликта ситуация для военного контингента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке становится хуже с каждым днем.
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Евгения Парфентьева