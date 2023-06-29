Бывший агент ЦРУ заявил, что США безуспешно пытаются убедить мир в слабости РФ

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Фил Джиральди считает, что Вашингтон пытается показать собственную устойчивость заявлениями о слабости Москвы
Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что Соединенные Штаты Америки пытаются убедить весь мир в слабости России, сообщает «РИА Новости».
«Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает», - прокомментировал ситуацию Джиральди.
Эксперт отметил, что, по мнению Вашингтона, на фоне американских заявлений о российской слабости, США, якобы, кажутся более устойчивыми.
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«Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает», - прокомментировал ситуацию Джиральди.
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Евгения Парфентьева