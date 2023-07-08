Бывший аналитик ЦРУ Макговерн заявил о беспокойстве западных лидеров по ситуации вокруг ЗАЭС

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«В это же время обратите внимание на то, что европейские лидеры, включая Макрона стали звонить самому Зеленскому после этого заявления. А разве они не должны были обратиться к Путину по этой логике?», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
Макговерн считает, что киевский режим планировал провести операцию на станции «под чужим флагом».
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