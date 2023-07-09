Бывший генсек НАТО поддержал идею принимать Украину в альянс частями

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Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принимать в НАТО частями. Об этом сообщает немецкая медиагруппа RND.
«И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу», — отметил Расмуссен.
Расмуссен считает, что можно договориться о выполнении обязательств по оказанию помощи в соответствии со статьей о коллективной обороне только в случае нападения на те части территории Украины, на которых киевское правительство обладает фактической самостоятельной властью.
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