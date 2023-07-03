Бывший генсек НАТО заявил, что Украина может получить ускоренное членство в альянсе

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Киев может получить ускоренное членство в Североатлантическом альянсе, в интервью газете The Times.
«Украина явно соответствует критериям для членства и могла бы в следующем году пойти по тому же короткому пути, что Швеция и Финляндия», - прокомментировал ситуацию Расмуссен.По мнению бывшего генсека, Вооруженные силы Украины может стать самой боеспособной армией в Европе. Он также напомнил, что до вступления в альянс Киеву потребуются гарантии безопасности.
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