Бывший генсек НАТО заявил о важности недопущения реального конфликта с Россией

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Экс-генсек НАТО и бывший верховный представитель Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана заявил, что необходимо избежать ядерного конфликта России со странами НАТО и США, иначе может произойти третья мировая война. Об этом сообщает испанская газета Mundo.
Он также добавил, что на данный момент НАТО помогает Украине, однако при этом страны альянса не находятся в состоянии военного конфликта с РФ.
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Екатерина Коршунова