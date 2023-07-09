Бывший кандидат в президенты заявил, что Франция может стать исламской республикой

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Экс-кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур заявил, что Франция может стать исламской республикой, если ничего не изменится. Об этом пишет испанская газета Debate.
Земмур отметил, что большинство мусульман уверены в том, что исламские законы выше законов Франции. По мнению политика, лидеры государства не предпринимают попыток для изменения ситуации.
Земмур также добавил, что президент Турции «может принять в своей стране всех мусульманских мигрантов, которые есть во Франции».
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция внимательно следит за ситуацией во Франции, а также призывает к спокойствию и решению вопросов без кровопролития.
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Земмур также добавил, что президент Турции «может принять в своей стране всех мусульманских мигрантов, которые есть во Франции».
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Екатерина Коршунова