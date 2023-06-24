Бывший командующий СВО генерал Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

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«Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. <...> Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — cказал нынешний главком Военно-космических сил РФ.
Ранее Генеральная прокуратура РФ подтвердила законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ (организация вооруженного мятежа). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.