Фото: iStock/Sven_Loeffler
В Соединенных Штатах зачастую считаю Россию врагом из-за ложных обвинений, которые выдвигает американское правительство. Об этом рассказал в программе Going Underground экс-конгрессмен Деннис Кусинич.
«Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом. Все это основано на лжи», — высказался Кусинич.По его словам, Вашингтон хочет, чтобы простые американцы поверили во вмешательство Москвы в президентские выборы в США.
Читайте также:
Генерал Милли: США, Китай и Россия являются сверхдержавами
Американский разведчик: Россия нанесла стратегическое поражение США
Россия пытается удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта
Артем Путинцев