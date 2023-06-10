Бывший Украинский премьер заявил, что Киев «кинули» с членством в НАТО

Фото: Официальный сайт НАТО
По словам политика, Украину просто напросто «кинули с членством». Статус, который ей сейчас пророчат, предполагает лишь более тесное взаимодействие с фактическими членами альянса.
Напомним, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украине предоставят алгоритм по вступлению НАТО. Министр убежден, что несмотря на все риски, которые несет возможное членство Киева в альянсе, проблем с предоставлением Украине гарантий быть не должно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, после того, как он поблагодарил Джозефа Байдена за очередной пакет военной помощи, предоставленный Киеву Вашингтоном.