Бжания: Абхазия может присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии

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Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики. Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» абхазский президент Аслан Бжания.
«Союз независимых республик, равноправных — это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности», — глава Абхазии.Сухум также готов к углублению военно-технического сотрудничества с РФ, проходят совместные учения двух государств. На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-Морского Флота РФ, сообщил Бжания.
Белоруссия официально не признавала независимость Абхазии. В сентябре прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Сухум с официальным визитом и обсудил с президентом Абхазии Асланом Бжанией вопросы укрепления взаимоотношений и сотрудничества двух стран.
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