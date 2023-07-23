Царьград: Результаты саммита в Вильнюсе показали, что НАТО уже проиграло России

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Один из главных американских центров экспертной военной мысли, корпорация RAND, в своём докладе на саммите НАТО в Вильнюсе представила несколько сценариев перехода русско-украинского конфликта к миру. Об этом сообщает Царьград.
По их мнению, дальнейшие действия, которые вызовут затягивание конфликта, могут быть следующими:
Аналитики RAND утверждают, что первые два исхода угрожают жизненным интересам США. При этом, противостояние для России оборачивается вопросом жизни и смерти.
В связи с этим становится понятно, что у НАТО нет ресурсов для противостояния, а война для них – не борьба за правду, а бизнес.
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- Россия придёт к запуску ядерного оружия;
- конфликт обострится и приведёт к прямой конфронтации России и НАТО;
- контроль над территорией;
- увеличение продолжительности конфликта;
- способ завершения конфликта.
«То есть русские войны не боятся, а американцы - боятся и не хотят. А что же в таком случае для них приемлемо? США явились на саммит НАТО, вооружённые стратегией, которая предполагает не расширение вмешательства в войну, не попытку победить Россию, а как раз наоборот - попытку договориться с русскими и отползти от опасной черты, за которой по-настоящему большая война», – размышляет политолог Андрей Перла в беседе с Царьградом.
В связи с этим становится понятно, что у НАТО нет ресурсов для противостояния, а война для них – не борьба за правду, а бизнес.
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Анастасия Чинкова