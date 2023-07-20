Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Царьград»: У действий Зеленского есть три основных цели

«Царьград»: У действий Зеленского есть три основных цели

20 июля 2023, 21:30

Фото: РИА Новости/ Анатолий Кирияк

Никто не ожидал повторения прошлогоднего теракта на Крымском мосту, но он случился. «Царьград» пояснил, почему это произошло.
Все действия Зеленского направлены на достижение трёх целей.

Во-первых, убийством мирных россиян и атаками на российские города он постоянно дополняет ту картину, которую хочет видеть Запад. Он понял, что, чем больше шума, тем дольше он остаётся у власти.


Во-вторых, подрыв Крымского моста был сделан для того, чтобы показать Западу, что их деньги потрачены не зря, что неудавшееся контрнаступление ещё ни о чём не говорит.

И, в-третьих, Зеленский добивается паники среди российского народа. Он хочет, чтобы люди задумались о том, что власти не могут их защитить, уточняет «Царьград».

Ранее сообщалось, что Зеленского просят уйти в отставку, а если он этого не сделает, Украину ждёт печальный конец.

Читайте также:

На Украине Зеленского призвали уйти в отставку

«Гуаньча»: Украина превратилась в ходячего мертвеца

Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов по Одессе
#СВО
#Зеленский
#атака
Читайте нас в
МАГАТЭ направит миссии в Киев в рамках мер по радиоактивным источникам
Гросси: МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам
20 июля 2023, 21:07

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ в рамках мер, призванных обеспечить безопасность радиоактивных источников, на следующей неделе отправит свои миссии в Киев и Харьков, его заявление опубликовано на сайте организации.
Целью визита миссий, станет оценка ситуации с радиационным фоном. Будет рассмотрен вопрос о необходимости установления оборудования или других требований.

Специалисты МАГАТЭ осуществляют визиты на Украину, в том числе, на Запорожскую АЭС, после сообщений украинской стороны о том, что Россия, якобы, планирует осуществить подрыв на станции, в результате чего, может произойти выброс радиации. Москва, в свою очередь, считает подобные высказывания провокацией и обеспокоена возможностью осуществления диверсии киевским режимом. 

Читайте также: 

Глава «Росатома» Лихачёв: У ВС РФ были данные о планах Киева ударить по ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ не нашли на Запорожской АЭС взрывчатых веществ

Зеленский: четыре эксперта МАГАТЭ не смогут контролировать обстановку на Запорожской АЭС

#МАГАТЭ
#Украина
#радиация
#Киев
Читайте нас в
Кирби: Американские кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину
Белый дом подтвердил, что Украина приступила к применению кассетных боеприпасов США
20 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/rarrarorro

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, об этом он сообщил в ходе брифинга.
Он также добавил, что американские боеприпасы применяются в бою.

Ранее замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские формирования нанесли удары на Южно-Донецком направлении с применением кассетных бомб США. ​По его словам, личный состав на линии боевого соприкосновения находился в укрытиях и ​урона нанесено не было. 

Читайте также: 

Белый дом опасается, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море

Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

Лавров: Передача ВСУ истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада
#Белый дом
#кассетные боеприпасы
#Украина
Читайте нас в
В Кремле оценили включение «Артека» в санкционный список Британии
Песков назвал «верхом маразма» санкции Великобритании против детского центра «Артек»
20 июля 2023, 20:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Великобритании против детского лагеря «Артек» в Крыму поразили его.
Спикер Кремля подчеркнул, что если бы он был британцем, ему было бы стыдно за действия страны.

Ранее британское правительство объявило о санкционных ограничениях в отношении детского лагеря «Артек». Причиной введения рестрикций, стало убеждение Британии в том, что дети получают в лагере перевоспитание, основанное на российском курсе. 

Песков заявил, что санкции в отношении детского лагеря - «верх маразма». 

Читайте также: 

Песков: Не стоит забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией

Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите Группы двадцати

Песков заявил об агрессии со стороны Варшавы

#Песков
#Россия
#санкции
#лагерь
#«Артек»
Читайте нас в
«Аргументы недели»: Завершение зерновой сделки накалило и так нестабильную обстановку
20 июля 2023, 19:52

Фото: iStock/elena_larina

После завершения зерновой сделки ситуация на политической и военной арене накалилась. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
МИД РФ ранее заявил, что с 18 июля зерновая сделка прекращает функционирование, а координационный центр в Стамбуле в ближайшее время будет расформирован. Президент Турции Эрдоган отреагировал на это заявление тем, что «зерновая сделка «ушла в историю».

При этом Запад равнодушно отнёсся к решению Кремля, заявив, что не видит смысла в введении военной блокады Чёрного моря.

Тем временем министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал завершение зерновой сделки, сказав, что «необходимо положить конец использованию голода в качестве оружия! Путин делает самых бедных людей в мире своими заложниками!»

Однако «Аргументы недели» напоминают, что согласно договорённости, большая часть зерна отправлялась действительно «бедным» и «недоедающим» Евросоюзу, США, Великобритании, Канаде и другим. И лишь 3% зерна, ради которых Россия и заключила договор, отправлялись в реально бедные и нуждающиеся страны.

Коснулась ситуация и военной отрасли. Так, с 20 июня все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут определяться российскими военными потенциальными перевозчиками военной помощи для ВСУ.

Вслед за этим заявлением, Минобороны Украины ввело аналогичные ответные меры, согласно которым с 21 июля все суда, отправляющиеся в российские черноморские порты, будут идентифицироваться украинскими военными перевозчиками военной техники для нужд ВС РФ.  

Читайте также:

Путин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке

Политолог Безпалько назвал последствия остановки зерновой сделки

Киев рассчитывает на продолжение поставок зерна по Черному морю без участия России
#зерно
#Россия
#Украина
#Турция
Читайте нас в
Антонов заверил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов
Посол Антонов: Россия не готовит диверсий против судов в Черном море
20 июля 2023, 19:47

Фото: iStock/macky_ch

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море.
Прежде, Россия сообщила о том, что зерновая сделка прекращает свое действие. В связи с этим, суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут расцениваться Москвой как потенциальные перевозчики военных грузов. 

В связи с заявлением Москвы, Белый дом озвучил опасения относительно того, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море. Комментируя высказывание администрации президента США, Антонов заверил, что Россия не намерена осуществлять диверсий против гражданских судов в Черном море.  

Читайте также: 

Белый дом опасается, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море

Мирошник: Кремль не допустит продления зерновой сделки без участия России

Последний сухогруз в рамках зерновой сделки покинул порт Одессы

#Россия
#Антонов
#Черное море
#диверсии
Читайте нас в
Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите Группы двадцати
Песков: Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии
20 июля 2023, 19:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в настоящее время не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите G20 в Индии.
На вопрос журналистов о том, примет ли российский лидер очное участие в предстоящем саммите в Индии, спикер Кремля ответил, что в настоящее время нет решения. 

Ранее, в Индии заявили, что рассчитывают на личное участие всех лидеров Группы в саммите, который будет проходить в сентябре.

Президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Такое решение обусловлено тем, что МУС выдал ордер на его арест.

Читайте также: 

Песков заявил об агрессии со стороны Варшавы

СКЦ по зерновой сделке в Турции завершил свою работу

Песков о сокращении расходов бюджета: Это не понижает приоритетность нацпроектов
#Песков
#Путин
#саммит
#визит
Читайте нас в
Членов подмосковных ТИКов научили применять QR‑код в протоколах голосования
20 июля 2023, 19:05

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Мособлизбиркоме состоялся обучающий семинар для председателей территориальных избирательных комиссий региона. Темой стали подготовка и применения технологии QR‑кода на территории Московской области.
Участникам обучения разъяснили применение технологии изготовления протоколов УИКов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, порядок ускоренного ввода данных протоколов УИКов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием QR‑кода.  
«Использование QR‑кода позволяет ускорить заполнение протоколов об итогах голосования, исключить технические ошибки при вводе данных в ГАС «Выборы», – пояснил председатель территориальной избирательной комиссии города Ступино Борис Скоморохов.  
В Подмосковье эта технология протестирована и применяется с 2017 года.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться. 
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.  Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Читайте также: 

В Подмосковье у избирателей впервые появится возможность принять участие в электронном голосовании

Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.

В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023.


 

#Мособлизбирком
#голосование
#выборы
#ЕДГ
#ТИК
#протоколы
#QR‑код
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
Читайте нас в
Путин приехал в Мурманск
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область
20 июля 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Мурманск, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Программа визита президента в настоящее время не известно, по предварительным данным, российский лидер может посетить ЗАТО Североморск, так как ранее поднимался вопрос о его реставрации. 

Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков сообщил о том, что глава государства намерен посетить ряд российских регионов. 

Читайте также: 

Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

Путин: Европейские политики готовы даже повеситься по приказу из США

Путин положительно оценил ход специальной военной операции


#Путин
#Мурманск
#визит
Читайте нас в
В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна
Кулеба: Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на блокаду Черного моря Россией
20 июля 2023, 18:21

Фото: iStock/alzay

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, об этом он заявил в интервью изданию Time.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Киев намерен пойти на любые риски и возобновить экспорт зерна. 

Кулеба подчеркнул, что Киев планирует сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы свести риски к минимуму. Он выразил мнение, что Россия не пересмотрит свою позицию относительно зернового соглашения, поэтому нужны альтернативы.

«Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия», заявил Кулеба американскому изданию.
Читайте также: 

Украина начала применять в бою кассетные снаряды

Украина рассматривает возможность транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии

Английский аналитик Кларк предрек поражение Запада после провала наступления ВСУ


#Украина
#Кулеба
#зерновая сделка
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников