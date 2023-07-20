«Царьград»: У действий Зеленского есть три основных цели

Фото: РИА Новости/ Анатолий Кирияк
Никто не ожидал повторения прошлогоднего теракта на Крымском мосту, но он случился. «Царьград» пояснил, почему это произошло.
Все действия Зеленского направлены на достижение трёх целей.
Во-первых, убийством мирных россиян и атаками на российские города он постоянно дополняет ту картину, которую хочет видеть Запад. Он понял, что, чем больше шума, тем дольше он остаётся у власти.
Во-вторых, подрыв Крымского моста был сделан для того, чтобы показать Западу, что их деньги потрачены не зря, что неудавшееся контрнаступление ещё ни о чём не говорит.
И, в-третьих, Зеленский добивается паники среди российского народа. Он хочет, чтобы люди задумались о том, что власти не могут их защитить, уточняет «Царьград».
Ранее сообщалось, что Зеленского просят уйти в отставку, а если он этого не сделает, Украину ждёт печальный конец.
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Во-первых, убийством мирных россиян и атаками на российские города он постоянно дополняет ту картину, которую хочет видеть Запад. Он понял, что, чем больше шума, тем дольше он остаётся у власти.
И, в-третьих, Зеленский добивается паники среди российского народа. Он хочет, чтобы люди задумались о том, что власти не могут их защитить, уточняет «Царьград».
Ранее сообщалось, что Зеленского просят уйти в отставку, а если он этого не сделает, Украину ждёт печальный конец.
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Анастасия Чинкова