Cенат США предложил выделить Украине в 2024 году не $24, а только $6 млрд

Фото: iStock/nashvilledino2
Сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе 6 млрд долларов вместо запрошенных Белым домом 24 млрд. Об этом говорится в проекте поправки к бюджету. Документ и пояснения к нему опубликованы на сайте комитета Сената по ассигнованиям.
Законодатели предлагают на 2024-й финансовый год (то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024-го) согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине по линии Пентагона, а также 1,65 млрд долларов для экономической помощи Украине через Госдепартамент.
Накануне Палата представителей Конгресса США официально запросила у администрации президента Джо Байдена сумму расходов американского бюджета на финансовую помощь Украине, направив соответствующее письмо помощнику Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану.
Члены Палаты представителей опасаются, что администрация Белого дома может скрывать сведения касательно суммы расходов на помощь Киеву.Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой, заявлял ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
При этом почти половина всех средств, которые поступили на финансирование бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.
Читайте также:
Конгрессмены запросили у Байдена точную сумму расходов на Украину
Почти половина украинского бюджета приходится на западную помощь
Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
Накануне Палата представителей Конгресса США официально запросила у администрации президента Джо Байдена сумму расходов американского бюджета на финансовую помощь Украине, направив соответствующее письмо помощнику Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану.
Члены Палаты представителей опасаются, что администрация Белого дома может скрывать сведения касательно суммы расходов на помощь Киеву.Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой, заявлял ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
При этом почти половина всех средств, которые поступили на финансирование бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.
Читайте также:
Конгрессмены запросили у Байдена точную сумму расходов на Украину
Почти половина украинского бюджета приходится на западную помощь
Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
Артем Путинцев