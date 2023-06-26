Цены на российский газ для Белоруссии будут самыми низкими до 2031 года

Фото: iStock/insagostudio
Посол Крутой: Белоруссия до 2031 года будет получать газ из РФ по самой низкой цене в мире
Республика Белоруссия будет получать российский газ по самой низкой цене в мире до 2031 года. Об этом сообщил посол в России Дмитрий Крутой, пишет РИА Новости.
По словам дипломата, данное решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что в рамках долгосрочного соглашения с Газпромом, Беларусь будет приобретать российское голубое топливо по самым низким ценам. Крутой отметил, что в декабре лидерам государств будет предоставлена методика, которая рассчитает цены на газ между двумя странами, учитывая особенности экономики стран.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Россия нарастила поставки газа в Китай на 66%.
По словам дипломата, данное решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что в рамках долгосрочного соглашения с Газпромом, Беларусь будет приобретать российское голубое топливо по самым низким ценам. Крутой отметил, что в декабре лидерам государств будет предоставлена методика, которая рассчитает цены на газ между двумя странами, учитывая особенности экономики стран.
Анастасия Крестьянова