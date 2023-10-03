CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский кризис стала неожиданностью для США

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Для Соединенных Штатов реакция государств Глобального Юга на украинский конфликт стала полной неожиданностью. Америка, которая привыкла к мировому диктату и доминированию, явно недооценила возрастающую роль развивающихся стран.
Как считает Халид, многие развивающиеся государства соблюдают принципы политики «неприсоединения», установившиеся еще в годы холодной войны. Отличие в том, что в настоящее время Глобальный Юг обладает значительно большим весом и влиянием, чем в прошлые десятилетия. Очевидно, что Вашингтон был застигнут врасплох такой реакцией. Запад оказался просто не готов к тому, как повели себя государства Глобального Юга, заключил обозреватель.
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Александр Бойцов