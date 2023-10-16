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«Часы тикают»: Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа

Guardian: Влияние Трампа в США оставит Украину без денег
16 октября 2023, 07:07
Фото: istock /Oleksii Liskonih

Фото: istock /Oleksii Liskonih

Большинство республиканцев в палате представителей выступают против помощи для Украины. Британская газета Guardian пишет, что причиной этому стало идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа.

«Часы тикают. Украина не может бесконечно продолжать свои нынешние усилия без дополнительной помощи», — говорится в статье.
Автор материала также отметил, что задержка помощи может поставить под угрозу гуманитарные и военные миссии Украины. Идеология экс-президента «Америка прежде всего» становится все популярнее в Республиканской партии, а антиукраинские взгляды распространяются среди электоральной базы и сейчас плотно проникли в конгресс, отмечает издание.


Большая часть республиканцев нижней палаты воспринимают оказание помощи Украине крайне скептически, а кто-то действительно враждебно. Газета обратила внимание на то, что позиция, выступающая против поддержки украины, мешает палате представителей избрать нового спикера после отставки Кевина Маккарти.

Ранее в США предрекли падение рейтинга президента США Джо Байдена из-за провала контрнаступления ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#военные
#часы
#украина
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ЦТАК: КНДР обвинила Японию к подготовке вторжения на Корейский полуостров
16 октября 2023, 06:43

Фото: iStock/Harvepino

Модернизация японской армии свидетельствует о том, что власти Страны восходящего солнца готовятся к агрессивной войне и очередному вторжению на Корейский полуостров. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
В частности, одним из признаков является то, что Токио договорился о поставке в Японию американских ракет «Томагавк» на год раньше — не к 2026, а уже к 2025 году. Также о подготовке к вторжению могут свидетельствовать растущие ежегодно японские военные расходы, , а также вооружение наступательными военными оснащениями — например, авианосцами и новейшими истребителями-невидимками.

Об агрессивных намерениях, как заявили в ЦТАК, может свидетельствовать трёхсторонний договор о проведении совместных военных учений между США, Японией и Южной Кореей.

Ранее Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Учения также пройдут на северном острове Хоккайдо. Их цель заключается в отработке обороны удаленных островов.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев также считает, что руководство нынешней Японии взяло курс на новую милитаризацию страны. По его словам, сегодня при поддержке американских кураторов в Стране восходящего солнца активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения Сил самообороны и военных операций за рубежом, проводятся военные учения вблизи Курильских островов. Всё это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов.

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#кндр
#япония
#южная корея
#война
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Отставной генерал США Болдук: Из-за поддержки Украины американская армия ослабла
16 октября 2023, 06:16

Фото: iStock/Serhei_Calka

Из-за военной поддержки киевского режима армия США серьёзно ослабла и теперь вряд ли сможет участвовать сразу в нескольких вооружённых конфликтах одновременно. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News американский генерал в отставке Дон Болдук.
«За время пребывания у власти администрации Джо Байдена наши Вооружённые силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены», — отметил Болдук.

По его словам, для американских граждан критическое положение армии должно стать «тревожным сигналом». При этом генерал назвал прискорбным тот факт, что США уже не способны подключаться сразу к нескольким военным конфликтам одновременно.

Ранее журналист издания Welt Кристоф Шильц выразил опасения по поводу того, что Украине и Израилю придется соревноваться за поставки западных вооружений из-за ограниченных ресурсов, доступных в рамках НАТО.

По его мнению, страны-члены альянса остерегаются компрометировать свои собственные оборонные потребности, учитывая ограниченность и дороговизну ресурсов. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения артиллерийскими снарядами и системами противовоздушной обороны, такими как Iris-T и Patriot, в которых нуждаются и Украина, и Израиль.

Кристоф Шильц также отметил, что внутри НАТО уже поднимается обеспокоенность в связи с конкуренцией за доступные ресурсы. По его словам, «оружие можно передать всего лишь однажды», и это становится предметом обсуждения.

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#армия
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Главу Еврокомиссии обвинили в «воинственном лае» о конфликте в Израиле
Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в воинственной риторике о Ближнем Востоке
16 октября 2023, 05:34

Фото: РИА Новости

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике о конфликте на Ближнем Востоке. Об этом она написала в соцсети X.
«О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», — говорится в публикации.

Политика добавила, что Франция должна всячески способствовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и проявлять заботу об израильских и палестинских жителях.

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#франция
#политика
#израиль
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Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа
16 октября 2023, 04:51

Фото: iStock/-Panya-

Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа, представлявший альянс «Национальное демократическое действие». Сын одного из самых богатых бизнесменов страны Альваро Нобоа, 35-летний Даниэль стал самым молодым главой государства в эквадорской истории.
В ходе своей предвыборной кампании Нобоа обещал в том числе активнее работать с молодежью, создать больше рабочих мест, бороться с коррупцией и повышать качество жизни простых эквадорцев. Кроме того, ему придется решать традиционные проблемы для Эквадора — а именно засилье криминала и рекордный уровень наркотрафика.

Что касается внешней политики, то до того, как баллотироваться на высший пост в стране, Даниэль Нобоа был главой парламентской группы по дружбе с Россией в Национальной ассамблее Эквадора. В ходе предвыборных дебатов он заявлял, что Эквадор должен стать «мостом для мира между Россией и Украиной», учитывая его положение в Совете безопасности ООН, а также торговые отношения как с США, так и с Россией.

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#выборы
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«Лучше нанять охрану»: В США рассказали о просчёте Зеленского
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленскому следует нанять охрану из-за угрозы США
16 октября 2023, 03:32

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просчитался, доверившись США, и теперь ему нужно серьёзно задуматься о собственной безопасности.
«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал он в ходе интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Джонсон добавил, что Вашингтон сейчас отодвигает Украину на второй план и переносит основное внимание на Израиль.

«Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина», — уверен бывший аналитик ЦРУ.

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#сша
#украина
#youtube
#интервью
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Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
16 октября 2023, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден считает, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено, однако сама Палестинская автономия при этом сохранена. Это заявление он сделал в ходе своего интервью для телеканала CBS.
«Нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства.  <..> Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан», — заявил Байден. 

Лидер Соединённых Штатов предостерёг от вмешательства в конфликт Иран и ливанскую «Хезболлу».

Также американский президент отметил, что на фоне активизации палестино-израильского конфликта в США возросла угроза совершения терактов на территории страны. Байден сообщил, что уже встречался на эту тему с представителями спецслужб.

Ранее многие американские личности и компании пошли по «безопасному пути» в вопросе конфликта между Израилем и Палестиной и осудили насильственные действия всех участников противостояния. Однако тех, кто выступил с подобной позицией, ожидала волна критики за нейтралитет.

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#палестина
#хамас
#джозеф байден
#интервью
#сша
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Стало известно о планах Байдена посетить Израиль
Axios: США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена на Ближний Восток
16 октября 2023, 02:59

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Власти США и Израиля обсуждают возможности визита американского лидера Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие дни. Об этом пишет Axios со ссылкой на должностных лиц Израиля.
В публикации говорится, что Байден планируют посетить Израиль на следующей неделе.

При этом руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявил, что о новых поездках президент США ему пока ничего не известно.

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#президент
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«Яркий контраст»: США продемонстрировали настоящее отношение к Украине
ABC News: Подходы США к конфликтам в Израиле и на Украине разительно отличаются
16 октября 2023, 01:47

Фото: iStock/ValleraTo

Обозреватель Джон Лайонс заявил, что США в ситуации с Израилем продемонстрировали подход к предоставлению военной помощи, отличный от Украины. Об этом пишет ABC News.
«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи Израилю, который, вероятно, пока даже в нём не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил журналист.

Лайонс добавил, что решительная поддержка Израиля сильно отличается от «неохотной» помощи Киеву со стороны западных государств.

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#журналист
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#украина
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Климкин: Украине следует ускорить производство вооружений
16 октября 2023, 01:44

Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

Украине нужно ускорить производство вооружений, чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет The New York Times (NYT).
«Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — указал Климкин.

По словам экс-главы украинского дипломатического ведомства, в Вашингтоне у лиц, принимающих решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Появление еще одного конфликта, по мнению Климкина, означает, что на Киев у США остаётся очень мало времени.

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить более $2 млрд на совокупную помощь Украине и Израилю, заявил 15 октября помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, подобная помощь будет включать в себя необходимое вооружение для защиты суверенитета Украины и борьбы с террористами ХАМАС в Израиле.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Он уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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#украина
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#вооружение
#производство
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