«Часы тикают»: Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа

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Большинство республиканцев в палате представителей выступают против помощи для Украины. Британская газета Guardian пишет, что причиной этому стало идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа.
«Часы тикают. Украина не может бесконечно продолжать свои нынешние усилия без дополнительной помощи», — говорится в статье.Автор материала также отметил, что задержка помощи может поставить под угрозу гуманитарные и военные миссии Украины. Идеология экс-президента «Америка прежде всего» становится все популярнее в Республиканской партии, а антиукраинские взгляды распространяются среди электоральной базы и сейчас плотно проникли в конгресс, отмечает издание.
Ранее в США предрекли падение рейтинга президента США Джо Байдена из-за провала контрнаступления ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак