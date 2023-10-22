Части дипперсонала США в Ираке поручили эвакуироваться, заявил Госдеп

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Госдеп США сообщил, что части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться.
Меры эвакуации приняты из-за возросших угроз безопасности Ведомство также порекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в Ирак.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.
Напомним, сегодня авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Минимум один взрыв прогремел на самой базе.
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Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.
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Екатерина Коршунова