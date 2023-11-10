Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин

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Дмитрий Кечкин стал новым руководителем Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Чеченской Республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.
«Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности», — отметил глава Чечни.Дмитрий Кечкин ранее занимал пост руководителя Управления ФСБ Ингушетии. Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что под его руководством эффективность ведомства существенно повысится, а также подчеркнул, что будет улучшено взаимодействие с местными правоохранительными и властными структурами.
«Со своей стороны мы предоставим всю необходимую поддержку. Также я выразил благодарность Игорю Кочневу, который ранее возглавлял УФСБ РФ по ЧР, за проделанную им в республике результативную работу», — добавил Кадыров.Читайте также:
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