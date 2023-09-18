Чеченцы возле кремлевской больницы: что на самом деле случилось с Кадыровым

Фото: сайт Кремля
В социальных сетях распространилась информация о тяжелом состоянии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители власти киевского режима обсуждали болезнь чеченского лидера и даже сообщали, что Кадыров находится в коме. О том, откуда пошли слухи о тяжелой болезни главы Чечни и стоит ли им верить, расскажет редакция «Радио 1».
Кадыров в коме
Впервые слухи о состоянии здоровья Рамзана Кадырова появились на прошлой неделе. Информацию, распространяющуюся в украинских телеграм-каналах о болезни чеченского главы, подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он заявил, что Кадыров находится в крайне тяжелом состоянии или коме. В социальных сетях стали обсуждать автомобили представительского класса с чеченскими номерами, которые, якобы, появляются возле кремлевской больницы в Москве.
Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей госпитализации
В минувшее воскресенье, Рамзан Кадыров записал видеообращение, которое опубликовал в своем телеграм-канале. На записи глава республики прогуливается по парку в дождливую погоду и призывает сделать то же самое «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи».
Слухи о том, что Кадыров умер продолжаются
Несмотря на видеоопровержение главы Чечни о своем тяжелом состоянии, слухи о смерти Кадырова, продолжают распространятся. Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, славящийся оппозиционными взглядами, опубликовал в своем телеграм-канале пост «Кадыров умер», не сопроводив запись подробностями. Пост был опубликован через некоторое время после видеообращения Кадырова.
Примечательно, что Янгулбаев является сыном Заремы Мусаевой, супруги экс-судьи Верховного суда Чечни, осужденной к 5,5 годам колонии за нападение на полицейского.
Подписчики украинских телеграм-каналов предполагают, что видео могло быть записано заранее, так как в нем нет конкретной привязки к дате. Однако, синоптики подтверждают, что запись была сделана 17 сентября 2023 года, когда в Дагестане установилась дождливая погода, а видео было записано во время прогулки в дождь.
Опровержение слухов о смерти Кадырова
Напомним, что украинские средства массовой информации и представители власти, а также их западные кураторы неоднократно распространяли слухи о состоянии здоровья или личной жизни публичных лиц. Прежде, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные неназванные источники сообщало, что бывший командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин находится под стражей. Эту информацию неоднократно опровергали российские власти. Кроме того, обнародованы фотографии, на которых экс-главком запечатлен в составе делегации Министерства обороны России, которая прибыла в Алжир.
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Анастасия Крестьянова