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Чеченцы возле кремлевской больницы: что на самом деле случилось с Кадыровым

18 сентября 2023, 11:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В социальных сетях распространилась информация о тяжелом состоянии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители власти киевского режима обсуждали болезнь чеченского лидера и даже сообщали, что Кадыров находится в коме. О том, откуда пошли слухи о тяжелой болезни главы Чечни и стоит ли им верить, расскажет редакция «Радио 1».

Кадыров в коме


Впервые слухи о состоянии здоровья Рамзана Кадырова появились на прошлой неделе. Информацию, распространяющуюся в украинских телеграм-каналах о болезни чеченского главы, подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он заявил, что Кадыров находится в крайне тяжелом состоянии или коме. В социальных сетях стали обсуждать автомобили представительского класса с чеченскими номерами, которые, якобы, появляются возле кремлевской больницы в Москве.

Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей госпитализации


В минувшее воскресенье, Рамзан Кадыров записал видеообращение, которое опубликовал в своем телеграм-канале. На записи глава республики прогуливается по парку в дождливую погоду и призывает сделать то же самое «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи».


Слухи о том, что Кадыров умер продолжаются


Несмотря на видеоопровержение главы Чечни о своем тяжелом состоянии, слухи о смерти Кадырова, продолжают распространятся. Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, славящийся оппозиционными взглядами, опубликовал в своем телеграм-канале пост «Кадыров умер», не сопроводив запись подробностями. Пост был опубликован через некоторое время после видеообращения Кадырова.

Примечательно, что Янгулбаев является сыном Заремы Мусаевой, супруги экс-судьи Верховного суда Чечни, осужденной к 5,5 годам колонии за нападение на полицейского.
Подписчики украинских телеграм-каналов предполагают, что видео могло быть записано заранее, так как в нем нет конкретной привязки к дате. Однако, синоптики подтверждают, что запись была сделана 17 сентября 2023 года, когда в Дагестане установилась дождливая погода, а видео было записано во время прогулки в дождь.

Опровержение слухов о смерти Кадырова


Распространившиеся фейки о болезни Рамзана Кадырова прокомментировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он призвал ужесточить ответственность за фейки, касающиеся жизни и здоровья публичных личностей. Он назвал плохой тенденцией то, что в России спокойно обсуждают такую информацию, специально вброшенную спецслужбами Украины.

Напомним, что украинские средства массовой информации и представители власти, а также их западные кураторы неоднократно распространяли слухи о состоянии здоровья или личной жизни публичных лиц. Прежде, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные неназванные источники сообщало, что бывший командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин находится под стражей. Эту информацию неоднократно опровергали российские власти. Кроме того, обнародованы фотографии, на которых экс-главком запечатлен в составе делегации Министерства обороны России, которая прибыла в Алжир.

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Путин лично поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
18 сентября 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин лично поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.
Глава государства сообщил, что за мэра столицы Сергея Собянина отдали голоса более 75% избирателей, что говорит о широкой поддержке его деятельности со стороны жителей столицы.  

Владимир Путин отметил высокий уровень доверия, оказываемого столичному мэру, и сообщил, что власти страны продолжат развитие транспортной инфраструктуры всех российских регионов на остове опыта Москвы. Глава государства также отметил комфортную среду в Москве и ее стремительное прогрессирование.    

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Путин: Москва ощутимо опережает по уровню жизни многие мировые столицы
18 сентября 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии инаугурации мэра Москвы, поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность и отметил, что в российской столице настойчиво и последовательно создается прогрессивная и комфортная среда.
Российский лидер также добавил, что по уровню жизни Москва ощутимо опережает многие мировые столицы. Он подчеркнул, что предстоящие пять лет станут периодом активного продвижения реновации в городе, что даст новый уровень качества жизни жителям столицы.

Владимир Путин также отметил развитие и прорывную модернизацию транспортной инфраструктуры столицы. Удобство, доступность и скорость общественного транспорта по достоинству оценили все жители столичного региона. Российский президент подчеркнул, что высокий показатель Сергея Собянина на выборах мэра показывает широкую поддержку среди москвичей и то, что они довольны тем, как он работает на посту главы городской администрации.

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Медведев посетил полигон для подготовки контрактников в ДНР
18 сентября 2023, 12:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон в ДНР, где военнослужащие по контракту проходят боевую подготовку. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.
В ходе своего визита на полигон, Дмитрий Медведев оценил условия подготовки военнослужащих и пообщался с бойцами, заключившими контракт на прохождение службы с российским оборонным ведомством. Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ присвоил награды бойцам за выдающиеся заслуги в ходе выполнения воинского долга. 

Полигон для подготовки контрактников расположен вблизи линии соприкосновения. ​Бойцы проходят боевое слаживание в условиях, приближенных к реальной обстановке на линии фронта. 

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#рф
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В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова
Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья Кадырова
18 сентября 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Спикер Кремля пояснил, что администрация президента не обладает информацией о состоянии здоровья чеченского лидера.  

Журналисты также задали Пескову вопрос о том, встречался ли президент России Владимир Путин с главой чеченской республики в минувшее воскресенье. Пресс-секретарь президента сообщил, что никаких встреч на прошедших выходных не было и ему нечего сказать по этому поводу. 

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NTV: Решение о поставках Киеву ракет Taurus будет принято на днях
18 сентября 2023, 10:30

Фото: istockphoto/vadimrysev

Германия может принять решение о поставках на Украину ракет большой дальности Taurus в ближайшие дни. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.
Немецкий политик считает, что это оружие будет эффективным для разрушения коммуникаций в Крыму. Он также призвал Германию и других партнеров по НАТО заключить с Украиной соглашение об использовании этих ракет.

Кизеветтер надеется, что сегодня, 18 сентября, можно будет заметить прогресс в ООН. На следующий день состоится встреча в Рамштайне, на которой, по его словам, будут обнародованы некие нововведения. Депутат бундестага убежден, что еще до конца текущей недели станет известна точная дата поставки киевским властям первой партии ракет Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что немецкое правительство намерено принять решение о поставке Taurus на Украину через одну или две недели.

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Украина подаст в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за запрета на ввоз зерна
Politico: Украина сегодня подаст жалобу в ВТО на три страны из-за запрета на ввоз зерна
18 сентября 2023, 10:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Украина намерена подать в суд на страны, в одностороннем порядке запретившие ввоз украинского зерна, об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью The Politico.
Напомним, 15 сентября Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза.

Однако, главы Польши, Венгрии и Словакии заявили, что не согласны с этим решением. Ровно в полночь 15 сентября эти три страна огранили импорт сельхозпродукции с Украины.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство», - прокомментировал ситуацию Качка.

Жалобу в ВТО (Всемирная торговая организация) Украина планирует подать уже сегодня.

При этом, Качка пригрозил странам, которые ввели запреты, ответными санкциями и ограничением экспорта.

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#ограничения
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#импорт
#зерно
#словакия
#венгрия
#польша
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Рогов предложил Шольцу подумать о деоккупации ГДР
18 сентября 2023, 10:07

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» — Владимир Рогов предложил обсудить вопрос о деоккупации ГДР. Таким образом он отреагировал на условия заключения мира, предложенные канцлером Германии Олафом Шольцем.
Напомним, Шольц назвал обязательным условием мирных переговоров отвод российских войск с территории Украины, включая регионы, недавно вошедшие в состав России. Комментируя эти высказывания немецкого лидера для РИА Новости Рогов заявил, что жители освобожденной Запорожской области также вправе поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии. Он  напомнил, что  референдум о вхождении ГДР в состав ФРГ тогда не проводился, просто была  разрушена стена, разделявшая два государства. По сути произошел своеобразный аншлюс, отметил общественник.

Рогов добавил, что если Шольц хочет оставить о себе память как о порядочном политике, ему следует отвести войска бундесвера с территории ГДР, которая была «оккупирована ФРГ» в 1990 году. Он также подчеркнул, что немецкий канцлер не имеет права выдвигать никаких условий для мирных переговоров: они были раз и навсегда озвучены президентом России Владимиром  Путиным. Шольц может говорить все, что угодно, но это является только его личным мнением, не имеющим никакого отношения к судьбе южнорусских земель, заключил Рогов.

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WSJ: Киев планирует продавать военные облигации в Европе
18 сентября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/johan10

Киев собирается увеличить расходы на военные нужды и использует любые способы для покрытия огромного дефицита госбюджета. В частности, в качестве одной из мер такого «лоскутного» подхода украинские власти открывают продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, прежде всего в Европе.
Киев собирается увеличить военные расходы с $30 млн до $40 млн в этом году, и до $45 млн — в следующем. Для того, чтобы залатать дыры в бюджете, украинские  власти используют все возможные способы, передает издание The Wall Street Journal. Так, на этой  неделе Investment Capital Ukraine (ICU) вместе с правительством  открывают дистанционную продажу облигаций военного займа частным лицам за границей, в частности в Западной Европе.

Кроме того, Украина наращивает объемы внутреннего рынка облигаций: только в этом году правительство заняло $10 млрд. Кроме дохода от облигаций, Киев может получить процент от замороженных зарубежных российских активов. В Евросоюзе говорили о таких планах. Украинские власти идут на любые меры, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

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#военные
#правительство
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#киев
#бюджет
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Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии
18 сентября 2023, 09:02

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Адвокат Денис Шапиро, который также является помощником командира батальона спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, направил обращение председателю СК России Александру Бастрыкину. В нем он просит возбудить уголовное дело по фактам разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил РФ.
Основанием для этого послужили размещенные в одном из телеграм-каналов аудиозаписи, в которых содержалась информация о якобы происходящих внутри отряда «Ахмат» конфликтах на межнациональной почве, передает РИА Новости. Шапиро считает, что такие действия можно рассматривать как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ (статья 280.3 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Адвокат назвал сообщения, размещенные в мессенджере, сфабрикованными теми людьми, которые по сути действуют в интересах украинской армии, стремясь посеять раздор внутри российского подразделения в условиях боевых действий. Сам командир «Ахмата» Апты Алаудинов подчеркнул, что все бойцы его подразделения равны независимо от национальности и вероисповедания. Все они плечом к плечу мужественно исполняют свой воинский долг и являются настоящими патриотами России.

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