«Чего курятина так подорожала?»: Путин отчитал министра из-за цен на птицу

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в среду, 25 октября, в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева доложить о причинах роста цен на мясо птицы. Об этом пишут «Известия»
Министр сельского хозяйства и губернатор Московской области Андрей Воробьёв в режиме видео-конференц-связи вышли на связь с предприятия по разведению птицы. Российский лидер обратил внимание на это и в форме шутки задал вопрос о росте цен на мясо курицы.
Патрушев ответил, что занимается этим вопросом и отметил, что в августе наблюдалось небольшое снижение производства, но с января по август при этом наблюдался рост объёма.
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«То, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством. Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%», — сказал Путин.
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Диана Аванесян