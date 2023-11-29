Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ

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Финансово-аналитическое управление Чехии рассмотрит заморозку новых объектов недвижимости, которые принадлежат РФ.
Это хотят сделать в рамках национальных санкций, сообщает Чешское ТВ.
К 70 предыдущим объектам, которые уже внесли в санкционный список 15 ноября, могут добавиться ещё несколько.
Ранее чешское правительство одобрило внесение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое занимается управлением недвижимостью РФ в стране, в национальный санкционный список. Всю коммерческую деятельность компании объявили незаконной.
Чехия в рамках 12-го пакета санкций предложила ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу. Прагу беспокоит, что потенциальные разведчики, коими могут быть дипломаты из России, якобы перемещаются по европейским странам из-за отсутствия границ между ними.
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К 70 предыдущим объектам, которые уже внесли в санкционный список 15 ноября, могут добавиться ещё несколько.
Чехия в рамках 12-го пакета санкций предложила ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу. Прагу беспокоит, что потенциальные разведчики, коими могут быть дипломаты из России, якобы перемещаются по европейским странам из-за отсутствия границ между ними.
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Мария Фирсова