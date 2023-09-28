Чехия назвала Россию главной угрозой для страны

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В новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны, пишет издание Seznam Zprávy. Документ уже получил одобрение Совета национальной безопасности Чешской Республики, а в октябре ожидается голосование в правительстве.
В новой оборонной стратегии подчеркивается, что в случае конфликта, Чехия может стать важной транспортной артерией для союзных войск. Этот документ также полностью учитывает текущий конфликт на Украине.
Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны. Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.
Документ также призывает к созданию хорошо вооруженных и обученных вооруженных сил, а также к подготовке территории Чехии к возможной развертывании большого числа союзных войск. Отмечается, что оборона страны не может полагаться исключительно на профессиональных военнослужащих.
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Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны. Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.
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Артем Кузьмин