Чехия предупредила об опасных последствиях принуждения Киева к переговорам

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В случае оказания давления на Киев по проведению мирных переговоров с Россией, Украина почувствует себя преданной, а «российский империализм» продолжится. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский, передает Bloomberg.
«Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, — Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — сказал Липавский.
При этом он подчеркнул, что Прага желает положить конец способности России расширяться в Восточной Европе, а не просто отложить конфликт на время.
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Элина Позднякова