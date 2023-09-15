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Чехия предупредила об опасных последствиях принуждения Киева к переговорам

Глава МИД Чехии: Украина ощутит себя преданной при давлении по мирным переговорам
15 сентября 2023, 10:01
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

В случае оказания давления на Киев по проведению мирных переговоров с Россией, Украина почувствует себя преданной, а «российский империализм» продолжится. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский, передает Bloomberg.
«Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, — Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — сказал Липавский.

При этом он подчеркнул, что Прага желает положить конец способности России расширяться в Восточной Европе, а не просто отложить конфликт на время.


По его словам, уже удалось добиться диалога по «формуле мира», представленной президентом Украины Владимиром Зеленским, с теми государствами, которые ранее держались в стороне. Среди них Китай, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия, заключил Липавский.

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#конфликт
#китай
#бразилия
#зеленский
#запад
#юар
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Патрушев назвал Европу американским вассалом
Патрушев: Европе надо потрудиться ради геополитической самостоятельности
15 сентября 2023, 10:22

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинский конфликт был организован США и Великобританией, в том числе, чтобы ослабить Европу. Об этом Патрушев написал в статье в российском журнале «Разведчик».
Патрушев отметил, что нынешнему вассалу Вашингтона предстоит серьезно потрудиться, чтобы получить геополитическую самостоятельность. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Европа все больше угрожает американской гегемонии.

По словам Патрушева, в скором времени США придется смириться с ролью «одного из полюсов многополярного мира».

Напомним, ранее Патрушев заявил о масштабной операции коллективного Запада по ликвидации российской государственности. Политик убежден, что ЕС и США пытаются разрушить российские духовные и семейные ценности, а также внести раскол в общество по национальному, расовому и религиозному признаку.

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#сша
#победа
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#запад
#рф
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Ким Чен Ын внесен в базу украинского ресурса «Миротворец»
15 сентября 2023, 09:50

Фото: сайт Кремля

Председатель КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Туда попадают данные людей, которые считаются врагами Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно полученным данным, Чим Чен Ын внесен в базу сайта «Миротворец» 6 сентября за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.
 
Создатели сайта обнародовали личные данные северокорейского главы. Также там опубликована информация о том, что он находится в санкционных списках многих стран мира.

Напомним, в ходе встречи с Владимиром Путиным Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.

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#данные
#информация
#покушение
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Шойгу призвал совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М
15 сентября 2023, 09:25

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу дал руководству завода «Прогресс» указание совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М. Указания он дал во время своего посещения предприятия в Приморском Крае.
Руководитель завода в свою очередь рассказал Шойгу, что в текущем году для Арсеньевского авиазавода «Прогресс» объем по гособоронзаказу увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом, по его словам, приоритет отдается изготовлению машин для ВС РФ. Он подчеркнул, что поставленные задачи выполняются досрочно.

Глава предприятия также подчеркнул, что в 2024 году гособоронзаказ будет гарантированно выполнен.
Напомним, Шойгу сейчас находится с рабочей поездкой в Приморском крае. Он посетил заводы «Прогресс» и «Звезда».

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#вертолёты
#предприятия
#вс рф
#шойгу
#заводы
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Куба не против участия своих граждан в спецоперации на стороне ВС РФ
Посол Пенья: Куба не выступает против легального участия своих граждан в СВО
15 сентября 2023, 08:14

Фото: iStock/btgbtg

Куба не против легального участия своих граждан в спецоперации на стороне РФ. Такое заявление сделал посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
«Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем», - цитирует РИА Новости Пенью.

По его словам, он говорит о «жуликах и бандитах», которые есть везде. Они хотят заработать деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Он отметил, что все задержанные являются гражданами Кубы.

Напомним, на Кубе правоохранительные органы задержали 17 человек по подозрению в вербовке молодых местных мужчин для участия в СВО со стороны России. Подозреваемым грозит серьезное наказание, вплоть до 30 лет тюремного заключения или смертной казни.

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Выборы в Словакии могут негативно повлиять на поддержку Украины в ЕС
#контракт
#новости
#ес
#сво
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Выборы в Словакии могут негативно повлиять на поддержку Украины в ЕС
FT: выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины
15 сентября 2023, 07:53

Фото: iStock/Derek Brumby

Предстоящие досрочные выборы в парламент Словакии могут негативно повлиять и ослабить поддержку Украины в Евросоюзе, так как к власти могут прийти дружественные для России партии. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно статье, у некоторых популистских и ультраправых партий Словакии есть неплохие шансы войти в правительство, которое будет сформировано по итогам выборов.

«Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», - говорится в материале.

Опрос показал, что лидером является партия Smer. Её  лидер - бывший премьер-министр Роберт Фицо, делающий акцент на высокой цене, которую гражданам приходится платить за оказание помощи Украине. Он также публично критиковал поддержку Киева и украинских националистов.

Напомним, выборы в Словакии пройдут 30 сентября.

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#словакия
#нато
#киев
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Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре
15 сентября 2023, 07:27

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Комсомольск-на-Амуре осмотрел российские авиационные заводы и насладился демонстрационным полетом истребителя Су-35. Об этом говорится в сообщении правительства.
Уточняется, что северокорейского лидера сопровождает вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«На городском железнодорожном вокзале инженерной столицы Дальнего Востока его приветствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев», - говорится в сообщении.

Таким образом, Ким Чен Ын смог увидеть инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. Кроме того, он посетил площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

Ранее стало известно, что поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Лидер КНДР отправился на авиазавод.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.

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#поезд
#сотрудничество
#денис мантуров
#лидер
#кндр
#путин
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Джеффри Сакс: Зеленский ошибся, отказавшись от переговоров с Россией в 2022 году
15 сентября 2023, 05:55

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Президент Украины Владимир Зеленский совершил грандиозную ошибку, отказавшись сесть за стол переговоров с Россией весной 2022 года. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
По его словам, весной 2022 года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Киева, и Зеленский это знал. Однако под давлением Запада и обещаний США поставить вооружение президент Украины отказался от переговоров и в итоге оказался бессилен защитить свою страну.

Кроме того, подчеркивает профессор, Владимир Зеленский прекрасно знал об отсутствии оружия и средств для контрнаступления, но украинские военные пошли вперед и потеряли десятки тысяч человек убитыми.

«Этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению. <...> Было совершенно ясно и предсказуемо, что этим летом США отправили Украину на кровавую бойню», — подытожил эксперт.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X написал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил Зеленского отказаться от мирных переговоров с РФ.

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#владимир зеленский
#россия
#украина
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В Китае отстранили от должности министра обороны
FT: Министра обороны Китая из-за проблем с законом отстранили от должности
15 сентября 2023, 05:42

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Китае отстранили от должности министра обороны Ли Шанфу. В настоящее время он находится под следствием, пишет FT со ссылкой на американскую разведку и высокопоставленных чиновников.
«Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — говорится в публикации.

Си Цзиньпин и компартия ранее заявили о недопущении коррупции в военных рядах. Кроме того, в августе китайский лидер сменил главу Ракетных войск генерала Ли Ючао и его заместителя Лю Гуанбиня.

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#сша
#китай
#джо министр
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Небензя: Украина получила от ООН на миллиард долларов больше Афганистана
15 сентября 2023, 05:31

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Организация Объединённых Наций в 2023 году направила финансовую помощь Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя., назвав Киев лидером «по привлечению донорского внимания».
«Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на один миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим „экспериментальную демократизацию“ США и НАТО», — уточнил российский постпред, выступая на заседании Совбеза ООН.

Небензя добавил, что многие из этих людей в отчаянии соглашаются на продажу органов и даже детей, чтобы прокормить других членов семьи.

«Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить», — добавил постпред РФ.

Всего для выполнения гуманитарных планов в этом году ООН нужно, по словам Василия Небензи, 55,2 миллиарда долларов, однако получены были лишь 15,8 миллиарда.

Напомним, что страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Об этом говорится на сайте Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). Общий объем помощи, которая обещана странами Евросоюза и институтами ЕС превысил 130 миллиардов евро, в то время как размер помощи Киеву от США составил менее 70 миллиардов. Объем помощи от всех европейских стран — 156 миллиардов евро.

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