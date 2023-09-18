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Чехия запретила россиянам прилетать в республику

МВД Чехии: Запрет на въезд авто с номерами РФ аналогичны ограничениям на прилет
18 сентября 2023, 16:25
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Об этом он сообщил агентству ЧТК.

Ракушан пояснил, что страна не имеет наземной границы с Россий, поэтому ввела запреты для прилета граждан.

Он также добавил, что к запрету, касающегося въезда машин с российскими номерами, присоединились страны, которые находятся на внешней границе Шенгенской зоны ЕС. Речь идет о Финляндии, Польше и трех странах Балтии, которые также запретили въезд в страну на машинах с российскими регистрационными знаками.

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LRT: Литва будет отгораживаться от Белоруссии забором на болотах
18 сентября 2023, 16:58

Фото: istockphoto/kodda

В Литве увидели угрозу в белорусских болотах. Глава МВД республики Агне Билотайте считает, что необходимо расширить физический барьер на границе с Белоруссией за счет строительства забора на заболоченных участках.
Она собирается провести консультации с литовским министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства заграждений на заболоченных охраняемых участках, передает LRT. Билотайте предположила, что такая ограда могла бы быть выполнена в виде гармошки или чего-то подобного, в зависимости от возможностей прибалтийского государства. Глава МВД добавила, что не сомневается в необходимости такого шага из-за угроз.

В настоящее время на литовско-белорусской границе возведен забор протяженностью 550 километров. Таким образом, непокрытыми остаются участки границы длиной 129 километров, которые приходятся на заболоченную местность. Именно их и хочет загородить «гармошками» министр внутренних дел Литвы, вероятно, видя в болотах реальную угрозу независимости и суверенитету страны.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии. В свете последних заявлений Билотайте, с этим трудно не согласиться.

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#страны
#министр
#александр лукашенко
#белоруссия
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Столтенберг призвал власти Германии поставить Украине ракеты Taurus
18 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/photosvit

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти ФРГ передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, передает телеканал NTV.
«Решительная поддержка Украины со стороны Германии, включая танки и системы ПВО, имеет решающее значение. Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. И если мы серьезно относимся к Уставу ООН, мы должны помочь Украине», — заявил Столтенберг.
 
Он напомнил, что США, Великобритания и Франция уже передали Украине оружие большой дальности. По его словам, теперь очередь за Германией, которая является ключевым поставщиком оружия Киеву, заключил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Германия может принять решение о поставках на Украину ракет большой дальности Taurus в ближайшие дни.

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#оружие
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#право
#поставки
#пво
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В Польше рассекретили документы о войне с Россией
Глава Минобороны Польши рассекретил документы о войне с Россией
18 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/ffikretow

Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал рассекреченные документы за 2011 год с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения российской армии. Видео с документацией он разместил на своей странице в социальной сети Х.
В соответствии с обнародованными документами, оборона Польши длилась бы не больше двух недель, после чего страна бы уступила часть своих территорий России.  

Блащак пояснил, что согласно рассекреченным документам, Россия могла занять правый берег Вислы уже через несколько дней после начала военного столкновения. Кроме того, для завершения конфликта предусматривалось уступит часть территорий России. Документы были составлены в 2011 году и содержали план отступления польских войск в случае вооруженного вторжения российских войск на территорию государства. 
 
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#всу
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Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВВС США
18 сентября 2023, 16:33

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российский истребитель-перехватчик МиГ-32 не допустил нарушения государственной границы РФ самолетом ВВС США «Посейдон». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
Сегодня, 18 сентября, российские средства контроля воздушного пространства в составе ПВО обнаружили воздушную цель. Она приближалась к границе России над акваторией Баренцева моря. Чтобы опознать ее и не допустить вторжения в воздушное пространство в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота по ПВО.

Воздушная цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон». Когда российский истребитель приблизился к нему, американский пилот развернул машину прочь от границы России. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что нарушения границы допущено не было. При этом российский пилот действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над международными водами. Он не пересекал авиационных трасс и не допустил опасного сближения с американским истребителем.

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#сша
#воздух
#нарушения
#рф
#пво
#граница
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Собянин отправил всё правительство Москвы в отставку
Всё правительство Москвы отправлено в отставку указом Собянина
18 сентября 2023, 16:21

Фото: сайт Кремля

Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отправил в отставку все нынешнее правительство Москвы. Соответствующий документ появился на сайте мэра российской столицы.
«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы  "О правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы», - говорится в указе столичного мэра.

При этом он поручил нынешнему правительству Москвы продолжать свою работу до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Напомним, 18 сентября Сергей Собянин принёс присягу и вступил в должность мэра Москвы.


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#правительство
#путин
#москва
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Путин: доходы от нефти и газа в России восстановились
Путин заявил, что доходы от нефти и газа восстановились до уровня прошлого года
18 сентября 2023, 16:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.
Глава государства также отметил, что нефтегазовые доходы продолжают расти. Президент России назвал важным то, что показатели доходов значительно превысили показатели прошлого года.  

В ходе совещания, российский лидер также оценил экономическую ситуацию в России и отметил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается на нее не первый год.  Кроме того, Владимир Путин заявил, что меры по укреплению рубля будут продолжаться. 

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#владимир путин
#президент
#меры
#лидер
#доходы
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Путин: Россия выдержала санкционное давление
18 сентября 2023, 16:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается элитами некоторых недружественных стран. Об этом он рассказал в рамках совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
«Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит в некоторых странах, которые мы называем недружественными», - заявил глава государства.
По его словам, текущая экономическая ситуация в России устойчивая и сбалансированная, а рост ВВП составит 2,5-2,8%. Путин также подчеркнул, что в августе 2023 года бюджет исполнен с профицитом.

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#сша
#бюджет
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#ввп
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#ес
#путин
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ЕС готовит 12-й пакет санкций против России
Bloomberg: ЕС представит 12-й пакет санкций против РФ в октябре
18 сентября 2023, 15:57

Фото: iStock/AlexLMX

Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении РФ и может его представить во второй половине октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, объявление нового пакета антироссийских санкций может произойти во время саммита ЕС - США, который запланирован на октябрь. Источники агентства сообщили, что рестрикции могут затронуть ядерный сектор России. Кроме того, ограничения могут быть введены на импорт российских алмазов.   

​Официальные лица страны информацию о готовящемся пакете санкций в отношении РФ не подтверждали. 

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#рф
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Талибы* примут участие в заседании московского формата в Казани
18 сентября 2023, 15:48

Фото: istockphoto/Mansour-Ibrahimi

Представители радикального движения «Талибан»** примут участие в заседании московского формата в Казани, посвященного вопросам афганского урегулирования. Его проведение запланировано на 29 сентября.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он сообщил, что представители движения уже подтвердили свое участие. Он также добавил, что на данный момент практически все участники московского формата подтвердили, что примут участие в работе заседания. Основными темами встречи станут терроризм и наркопреступность в Афганистане.

В московский формат по Афганистану входят  Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание формата состоялось в ноябре 2022 года.

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* представители движения, запрещенного в РФ

** Движение запрещено в РФ
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