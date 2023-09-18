Чехия запретила россиянам прилетать в республику

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Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Об этом он сообщил агентству ЧТК.
Он также добавил, что к запрету, касающегося въезда машин с российскими номерами, присоединились страны, которые находятся на внешней границе Шенгенской зоны ЕС. Речь идет о Финляндии, Польше и трех странах Балтии, которые также запретили въезд в страну на машинах с российскими регистрационными знаками.
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