Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории

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Правительство Чехии согласилось на запрет для россиян участвовать в соревнованиях в стране
Как стало известно, запрет коснется отдельных команд и спортсменов, которые представляют Россию. С соответствующей инициативой выступили спортивные союзы страны. Отмечается, что Россия будет исключена из участия в Чемпионате мира по хоккею в 2024 году, который будет проходить в республике.
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Анастасия Крестьянова