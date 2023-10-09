Чехов: На южнодонецком направлении группировка «Восток» пресекла атаку ВСУ

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Подразделения российской группировки войск "Восток" пресекли попытки атаки пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, кроме того, ликвидирована разведгруппа. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Подразделениями группировки <...> при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного. Вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского», — рассказал Чехов.Кроме того, начальник пресс-центра группировки сообщил, что ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы потеряли артиллерийское орудие Д-20, а также четыре минометных расчёта.
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