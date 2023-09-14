Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что альтернативы Денису Пушилину на посту главы ДНР в настоящее время нет. Об этом он рассказал во время беседы с РИА Новости.
Гагин отметил, что Пушилин – человек истории, поскольку именно при нём в составе Российской Федерации появилась Донецкая Народная Республика. Это событие, по словам советника врио главы, навсегда войдёт в историю.
Также советник Пушилина заявил специальная военная операция на Украине началась при Денисе Пушилине, при нём же были одержаны первые в регионе победы. Нынешний врио главы лично участвовал размещении российских флагов в городах Республики.
В завершение беседы Гагин отметил, что пост главы ДНР должен занимать человек, знающий свой регион и являющийся частью народа, живущего в нём. Поэтому, выразил уверенность собеседник РИА Новости, именно Пушилина единогласно выберут жители ДНР.
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Также советник Пушилина заявил специальная военная операция на Украине началась при Денисе Пушилине, при нём же были одержаны первые в регионе победы. Нынешний врио главы лично участвовал размещении российских флагов в городах Республики.
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Анастасия Чинкова