Чемпион мира по шахматам Карякин принял участие в выборах губернатора Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин принял участие в выборах губернатора Московской области на избирательном участке в посёлке Назарьево Одинцовского городского округа. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации округа.
Шахматист рассказал, что за те 10 лет, которые он проживает в Подмосковье, регион изменился до неузнаваемости. По его словам, постоянно появляются новые больницы, школы, дороги и другие объекты инфраструктуры.
Отдельно Карякин отметил развитие шахмат в регионе. Он пообещал провести занятия для юных шахматистов, которые занимаются в клубе при Назарьевском культурно-досуговом центре. Сейчас в нём располагается избирательный участок, в котором чемпион и выполнил свой гражданский долг.
Также Карякин выразил надежду на дальнейшее развитие Подмосковья.
Напомним, что выборы губернатора Московской области, а также депутатов в органы местного самоуправления проводятся с 8 по 10 сентября. На пост губернатора претендуют четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». В Одинцовском городском округе работают 174 избирательных участка, которые открыты для граждан с 8:00 до 20:00.
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Отдельно Карякин отметил развитие шахмат в регионе. Он пообещал провести занятия для юных шахматистов, которые занимаются в клубе при Назарьевском культурно-досуговом центре. Сейчас в нём располагается избирательный участок, в котором чемпион и выполнил свой гражданский долг.
Напомним, что выборы губернатора Московской области, а также депутатов в органы местного самоуправления проводятся с 8 по 10 сентября. На пост губернатора претендуют четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». В Одинцовском городском округе работают 174 избирательных участка, которые открыты для граждан с 8:00 до 20:00.
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Анастасия Чинкова