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Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что главы Пентагона Ллойда Остина в Киев это «черная метка» украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.
Остин сообщил 20 ноября, что приехал в столицу с целью встретиться с украинскими лидерами. Он заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине.
«Все эти заявления о поддержке действующего в Киеве режима – игра на публику и внешний антураж. Визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть Залужному (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный) по-хорошему», — утверждает Рогов.
Ранее Владимир Путин во время приветствия участников Диалога «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая» рассказал о координации РФ и Китаем усилий в решении важнейших международных проблем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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