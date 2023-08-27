Чернышов опубликовал призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара

Фото: iStock/Pineapple Studio
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара.
В 2018 года Владимир Жириновский написал записку, в которой призвал отказаться от доллара. Отмечается, что в то время курс американской валюты продолжал расти.
По мнению Чернышова, на данный момент — это актуальный и логичный совет.
Чернышов подчеркнул, что события развиваются так, как и предсказывал Жириновский.
Читайте также:
Силуанов: экономика РФ может вырасти на 2,5% в 2023 году
Глава МФК Петков: россияне этим летом в два раза чаще брали займы до зарплаты
Силуанов: страны БРИКС стали основными экономическими партнерами России
По мнению Чернышова, на данный момент — это актуальный и логичный совет.
«Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки», — говорится в записке Жириновского.
Чернышов подчеркнул, что события развиваются так, как и предсказывал Жириновский.
Читайте также:
Силуанов: экономика РФ может вырасти на 2,5% в 2023 году
Глава МФК Петков: россияне этим летом в два раза чаще брали займы до зарплаты
Силуанов: страны БРИКС стали основными экономическими партнерами России
Екатерина Коршунова