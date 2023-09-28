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Черногория выдала России педофила из Новосибирска, который изнасиловал 14-летнюю девочку и находился в международном розыске. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, мужчина несколько раз изнасиловал 14-летнюю девочку, а также избил её.
Она уточнила, что изнасилование произошло еще в 2021 году в Новосибирске. После преступления мужчина уехал за границу и был объявлен в международный розыск. Задержали его в марте 2023 года в Черногории, а 28 сентября передали российской стороне.
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«Из Черногории экстрадирован россиянин Игорь Фомин. Он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении 14-летней девушки», - рассказала Волк.
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Элина Позднякова