«Чертов тупица»: Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его матом

Житель Канады раскритиковал и осыпал матом премьер-министра страны Джастина Трюдо за его неграмотное управление государством, запрете всякого инакомыслия и уход от ответа на вопрос по Украине. В ответ на нецензурные обвинения премьер заявил, что мужчина «слишком много слушает путинской пропаганды». Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на видео, кторое опубликовал политический обозреватель Бенни Джонсон.