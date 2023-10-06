«Чертов тупица»: Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его матом

Фото: РИА Новости / Алекс Панциков
Житель Канады раскритиковал и осыпал матом премьер-министра страны Джастина Трюдо за его неграмотное управление государством, запрете всякого инакомыслия и уход от ответа на вопрос по Украине. В ответ на нецензурные обвинения премьер заявил, что мужчина «слишком много слушает путинской пропаганды». Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на видео, кторое опубликовал политический обозреватель Бенни Джонсон.
Отказ от рукопожатия также связан с чествованием нациста СС в парламенте Канады. Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским аплодировали бойцу дивизии СС Ярославу Хунке.
Мужчина заявил Трюдо, что тот «потерял страну» и обвинил в передаче финансовой помощи Украины за счет общественных денег.
Читайте также:
Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех
В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
Мужчина заявил Трюдо, что тот «потерял страну» и обвинил в передаче финансовой помощи Украины за счет общественных денег.
«Вы отправляете деньги в Украину парню, который уничтожил свою собственную страну», — возмутился канадец.Ранее Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал бывшего спикера парламента Канады Энтони Рота идиотом, если он не знал, что Хунка работал на Гитлера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех
В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
Алина Юрчак