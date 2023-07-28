Чешская полиция не пустила российскую теннисистку на турнир WTA в Праге

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Российская теннисистка прилетела в Прагу, чтобы принять участие в турнире Livesport Prague Open по эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако прямо в аэропорту ее завернули полицейские и не разрешили въезд в страну.
В прошлом году британские власти также не допустили российских теннисистов к участию в Уимблдоне. Однако WTA и ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) не одобрили такого решения и лишили старейший в мире теннисный турнир большого количества рейтинговых очков. В этом году россияне вновь приняли участие в состязаниях на кортах лондонского лаун-теннисного клуба в нейтральном статусе. Чешские власти пример англичан ничему не научил.
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Александр Бойцов