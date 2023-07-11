Столтенберг анонсировал усиление поддержки ВСУ

Фото: iStock/Stas-Bejsov
НАТО приняло решение приложить больше усилий для поддержки ВСУ, поскольку украинские войска не справляются с серьёзным сопротивлением России во время проведения контрнаступления. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе.
«Контрнаступление очень важно, украинцы возвращают себе земли и теснят российских оккупантов, но они встречают яростное сопротивление на позициях с подготовленной обороной, включающей минные поля и противотанковые заграждения. Позиционная оборона — это серьезный вызов, но НАТО должно сосредоточиться на продолжении поддержки Украины», — сказал Столтенберг, выступая на общественном форуме НАТО в Вильнюсе.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Путин заявил, что противник лишился более 250 танков и почти 800 бронемашин. Зеленский признал преимущество российской армии, сказав, что события идут «медленнее, чем хотелось бы».
Читайте также:
Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск не оправдало ожиданий
Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий
Зеленский заявил о преимуществе России в дальнобойном оружии
Анастасия Чинкова