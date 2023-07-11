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Столтенберг анонсировал усиление поддержки ВСУ

11 июля 2023, 12:58

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО приняло решение приложить больше усилий для поддержки ВСУ, поскольку украинские войска не справляются с серьёзным сопротивлением России во время проведения контрнаступления. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе.

«Контрнаступление очень важно, украинцы возвращают себе земли и теснят российских оккупантов, но они встречают яростное сопротивление на позициях с подготовленной обороной, включающей минные поля и противотанковые заграждения. Позиционная оборона — это серьезный вызов, но НАТО должно сосредоточиться на продолжении поддержки Украины», — сказал Столтенберг, выступая на общественном форуме НАТО в Вильнюсе.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Путин заявил, что противник лишился более 250 танков и почти 800 бронемашин. Зеленский признал преимущество российской армии, сказав, что события идут «медленнее, чем хотелось бы».

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#НАТО
#Украина
#контрнаступление
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Песков заявил, что никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе
11 июля 2023, 13:20

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Анкару не носить розовые очки по вопросу вступления в ЕС.
Он отметил, что никто из европейцев не желает видеть Турцию в Европе. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Спикер Кремля призвал Анкару не носить розовые очки, касательно вступления в ЕС. Он также указал на желание Турции ориентироваться на западных партнеров, так как история помнит подобные периоды.

Ранее Песков заявил, что Турция нарушила условия договора, вернув пленных боевиков Украине. ​

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#Песков
#Турция
#ЕС
#Запад
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Столтенберг оправдал решение США о передаче кассетных боеприпасов ВСУ
11 июля 2023, 13:16

Фото: iStock/Nataly Hanin

Решение США поставлять Украине особо опасные кассетные боеприпасы связано с «колоссальной потребностью» ВСУ в вооружении. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе публичного форума альянса.
«Потребности Украины в поставках боеприпасов и запчастей, в ремонте и обслуживании оружия колоссальные. Нужно понимать, что НАТО и страны альянса осенью прошлого года начали работать с промышленностью и производство теперь медленно увеличивается, и я приветствую это. Но проблема в том, что, поскольку у нас не было больших запасов оружия в начале, и производственные возможности не были достаточными на момент начала войны, потребуется время, чтобы мы запустили все производственные возможности, которые нам нужны. В этот период поставки боеприпасов – это вызов. Страны НАТО опустошили свои запасы", – заявил он.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что вскоре НАТО сможет производить больше боеприпасов для помощи Украине в связи с подписанием странами-участницами альянса долгосрочных контрактов.

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#НАТО
#США
#Украина
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В Минобороны Белоруссии заявили о проведении занятий с ЧВК «Вагнер»
11 июля 2023, 13:09

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению ВС Белоруссии и обмену опытом.
В пресс-службе оборонного ведомства республики сообщили, что после того, как представители ЧВК прибудут и разместятся на военных полигонах, с ними будут проведены занятия с целью обмена опыта между бойцами компании и военнослужащими республики.

В Минобороны уточнили, что особое внимание будет уделено военным Белоруссии, их способам ведения боевых действий. 

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#Беларусь
#Минобороны
#«Вагнер»
#обучение
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Макрон: Франция готова предоставить ВСУ дальнобойное оружие
11 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/3D_generator

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст ВСУ дальнобойные ракеты SCALP. Об этом сообщает Tf1Info.
В настоящее время Украина располагает англо-французским оружием дальнего радиуса действия Storm Shadow. Это самое дальнобойное вооружение, которое используют ВСУ. Эти ракеты могут достигать расстояния до 200 км.

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#ВСУ
#вооружение
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Политолог Баширов объяснил, почему Байден прилетел на саммит НАТО на «самолете Судного дня»
11 июля 2023, 12:26

Фото: istockphoto / rarrarorro

Американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24. О том, почему у самолета такое название и чего ждать от предстоящего саммита, рассказал «Радио 1» политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Этот борт всегда сопровождает президентов США. Если будет какая-то чрезвычайная ситуация, то президента помещают в самолет и оттуда он берет управление Пентагоном, также он ведет взаимодействие с теми, кто остается в Вашингтоне или в посольстве. Его так прозвали «самолет Судного дня», потому что он является передвижным командным пунктом для президента Соединенных штатов. Скрытых смыслов в названии нет, так как даже у нашего президента есть точно такой же самолет, на котором он летает», - поделился эксперт.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что основная цель предстоящего саммита НАТО - подтвердить поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского.
 
«На самом деле, ключевым в саммите является Шведский кейс, Турция дает согласие на вступление Швеции в состав НАТО, это главная история. Второе, это обсуждение единства внутри НАТО. Там будут официальные переговоры, и неофициальные. На официальных все будут улыбаться, жать друг другу руки, говорить о единстве. А неофициально будут обсуждать возможные контуры мирных переговоров. Все видят, что наступление Украины не удалось, они не преодолели даже первую линию обороны и сейчас идет истощение материальных ресурсов. Отсюда и заявление США, что они готовы поставлять кассетные боеприпасы, потому что обычные заканчиваются. Это прямое заявление официальных лиц, разных стран, в том числе и президента США», - отметил Баширов.

Ранее сообщали, что НАТО не сделает Украину членом альянса из-за страха прямого столкновения с Россией, которое может вылиться в третью мировую войну. 

«Все пофотографируются, погладят Зеленского по голове и скажут, продолжай в том же духе, отправляй на убой своих граждан. А мы видим незаконную мобилизацию каждый день, хватают на улице, 14 дней обучают и сразу отправляют в бой против наших закаленных, подготовленных военных частей. Самый главный результат этого саммита, что ничего нового Украине не дадут. Они будут имитировать, что Украину когда-то возьмут в НАТО, создадут какой-нибудь совет для обсуждения вопроса, но это все пиар, никакой официальной процедуры для принятия НАТО Украины не будет, - заключил политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
 
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#НАТО
#саммит
#самолет
#США
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На Украине заявили о конфискации квартир Артемия Лебедева в Киеве
11 июля 2023, 12:24

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву.
По словам директора департамента санкционной политики министерства юстиции Инны Богатых, имущество российского дизайнера перешло в доход государства. Об этом она написала в своей социальной сети.

Иск Минюста был удовлетворен судом. В распоряжении блогера были две квартиры в центре украинской столицы. Ранее, в отношении Лебедева были введены персональные санкций и заочно предъявлено обвинение в оправдании действий России на Украине.  

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#Лебедев
#Киев
#дизайнер
#конфискация
#суд
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Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО
11 июля 2023, 12:02

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий для вступления в альянс.
По его мнению, отмена плана позволит Украине сократить процесс присоединения к объединению. Об этом он сообщил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

Генсек добавил, что он озвучил три пункта, которые поспособствуют приближению страны к альянсу. Он пояснил, что речь идет, в том числе, о пакете многолетней поддержки. 
 
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#НАТО
#Украина
#Столтенберг
#саммит
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Киссинджер заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина
11 июля 2023, 11:39

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина.
Об этом он заявил в ходе разговора с российскими пранкерами, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующая запись разговора опубликована в телеграмм-канале пранкеров Лексуса и Вована.

Бывшему госсекретарю задали вопрос о том, кто причастен к подрыву газопровода от имени Зеленского. Киссинджер ответил, что думал, что это совершила Украина, однако, не стал бы винить ее за содеянное. 

«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», - заявил он. 
Диверсию на газопроводе совершили в 2022 году. Несмотря на расследование, которое якобы проводит Запад, виновные до настоящего времени найдены не были. 

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#Северный поток
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#подрыв
#США
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NYT: Военный конфликт на Украине – подготовка США к конфронтации с Китаем
11 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/ffikretow

Военное столкновение на Украине «служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Вашингтон собирается расширять военную промышленность и ограничить доступ Китая к американским технологиям. Такие действия американских властей не разделяют интересов европейского правительства, что говорит о попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» идти по американскому курсу. 

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#военныйконфликт
#США
#Китай
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