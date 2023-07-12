Четверо подмосковных врачей завоевали награды Всероссийского конкурса медработников

Фото: Минздрав МО
Четыре медика из Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием.
Итоги конкурса подвёл Минздрав России.
Лучшим анестезиологом-реаниматологом был признан заведующий отделением анестезиологии-реанимации Можайской больницы Александр Пикалёв, лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением Клинской больницы Татьяна Вялова. Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял Антон Панов из Талдомской больницы. Третье место в номинации «Лучший неонатолог» досталось врачу-неонатологу Балашихинского роддома Денису Аксёнову.
Отбор участников проводили в три этапа: первый – на уровне медицинской организации, второй – на региональном уровне. На финальном этапе участников оценивала экспертная комиссия подмосковного Минздрава. Победители этого этапа представили регион на федеральном конкурсе.
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Лучшим анестезиологом-реаниматологом был признан заведующий отделением анестезиологии-реанимации Можайской больницы Александр Пикалёв, лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением Клинской больницы Татьяна Вялова. Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял Антон Панов из Талдомской больницы. Третье место в номинации «Лучший неонатолог» досталось врачу-неонатологу Балашихинского роддома Денису Аксёнову.
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Лора Луганская