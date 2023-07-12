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Четверо подмосковных врачей завоевали награды Всероссийского конкурса медработников

12 июля 2023, 16:15

Фото: Минздрав МО

Четыре медика из Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием.
Итоги конкурса подвёл Минздрав России.

Лучшим анестезиологом-реаниматологом был признан заведующий отделением анестезиологии-реанимации Можайской больницы Александр Пикалёв, лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением Клинской больницы Татьяна Вялова. Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял Антон Панов из Талдомской больницы. Третье место в номинации «Лучший неонатолог» досталось врачу-неонатологу Балашихинского роддома Денису Аксёнову.


Отбор участников проводили в три этапа: первый – на уровне медицинской организации, второй – на региональном уровне. На финальном этапе участников оценивала экспертная комиссия подмосковного Минздрава. Победители этого этапа представили регион на федеральном конкурсе.

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#Минздрав МО
#врачи
#медики
#конкурс
#Московская область
#Подмосковье
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Политолог Дудчак: «Западные страны продолжают уничтожать Украину»
12 июля 2023, 16:52

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Политолог Александр Дудчак заявил, что западные страны, оказывая всяческую помощь Киеву, провоцируют продолжение конфликта, который истощает и уничтожают Украину.
«Они так нафаршировали Украину оружием по самые уши. Без этой «помощи» уже бы давно мир наступил. Но, к сожалению, западные страны продолжают уничтожать Украину. Они делают всё возможное, чтобы Украина прекратила своё существование», — сказал в беседе с RT Дудчак.

Он добавил, что в то же время Запад недоволен критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского, а также его регулярными требованиями вооружений. Он высказал мнение о том, что руководителей западных государств раздражает вызывающее поведение президента Украины.

А секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир заявил, что своими критикующими Запад замечаниями Зеленский поставил себя в очень опасное положение.

«Зеленский, возможно, в состоянии лёгкого прозрения осмелился залаять на своих хозяев. После этого я ещё сильнее укрепился во мнении, что его дальнейшая судьба очень незавидна», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шафир.

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#Украина
#Запад
#политика
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Брынцалов занял второе место в июньском медиарейтинге глав региональных парламентов
12 июля 2023, 16:03

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Федерации за июнь 2023 года. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».
На первом месте в списке – председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, медиаиндекс которого составляет 36 967,0. У Игоря Брынцалова он равен 14 115,0. На третьем месте в рейтинге – председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (11 404,1).  

В пояснении к рейтингу отмечается, что в июне Брынцалов сообщил об отправке гуманитарной помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Также он объявил, что минимальную пенсию с учётом доплат в Подмосковье увеличили до 18 тыс рублей. 
 
Помимо этого, глава регионального парламента рассказал, что в этом году на выборах губернатора Подмосковья впервые применят систему дистанционного электронного голосования. Кроме того, он заявил, что в Московской области утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами.

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#Мособлдума
#Игорь Брынцалов
#медиарейтинг
#Московская область
#Подмосковье
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В ООН сообщили о 75 случаях пыток на Украине гражданских лиц в изоляторах
12 июля 2023, 15:54

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило документальное подтверждение 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц на Украине.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о том, что 75 случаев произвольного задержания лиц на Украине и их последующих пыток получили официальное подтверждение. Об этом он заявил в Женеве в ходе выступления на 53-й сессии Совета ООН по правам человека.

По его словам, многие из задержанных лиц, были подозреваемыми в совершении преступлений. Он ​выразил обеспокоенность тем, что персонал, который работал в изоляторах, допускал жестокое обращение с задержанными лицами. Пыткам также подвергались лица, которые были задержаны украинскими силовиками в ходе конфликтов. 

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#ООН
#пытки
#ВСУ
#Украина
#СПЧ
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Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в альянс из-за конфликта
12 июля 2023, 15:42

Фото: iStock/rarrarorro

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт динамичен.
Он также сообщил о том, что США понимает желание Украины присоединиться к блоку как можно скорее. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

По словам Салливана, формула вступления Украины в альянс представлена не была, потому что конфликт динамичен и НАТО необходимо сохранять гибкость в этом вопросе. 

Накануне, глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что в Киеве не осведомлены об условиях, которые требуется выполнить для присоединения к альянсу.

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#НАТО
#Белый дом
#саммит
#НАТО
#Вильнюс
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Белый дом: Принятие Украины в НАТО на саммите означало бы войну США и России
12 июля 2023, 15:41

Фото: iStock/YayaErnst

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну альянса и США с Россией.
Он объяснил, что причина того, что 31 страна-член НАТО, в том числе и сами США, не были готовы принять Украину на этом саммите в альянс, довольно ясна.

«Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня», - объяснил Салливан в эфире телеканала CNN.

Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер также заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока она находится в состоянии конфликта с Россией, в противном случае США будут втянуты в войну с Россией.

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#США
#Белый дом
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Министр обороны Великобритании: Украина недостаточно благодарна Западу за оружие
12 июля 2023, 15:34

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на брифинге саммита НАТО в Вильнюсе с заявлением о том, что Украина недостаточно благодарна Западу за поставки вооружения. Об этом сообщает РБК.
«Знаете, мы не Amazon». Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список [вооружений]», – сказал министр.

Для передачи оружия Украине западным странам иногда приходится брать вооружение из собственных запасов, что, безусловно, оказывает негативное влияние на экономику и оборонно-промышленный комплексе государств, поэтому они хотели бы видеть больше благодарности от Киева за такие жертвы, подчеркнул Уоллес. 

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Активы РФ в странах G7 останутся замороженными, пока Россия «не возместит ущерб Украине»
12 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/Bet_Noire

Согласно декларации G7, российские активы останутся замороженными, пока РФ «не возместит ущерб Украине».
«Большая семерка» заявила, что в соответствии с правовыми нормами, суверенные активы России останутся замороженными, пока Украине не будет возмещен ущерб. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на декларацию G7.

Ранее, президент России Владимир Путин подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом. Согласно документу, в ответ на изъятие российских прав на имущество или их ограничение, РФ будет вправе вводить внешнее управление на активы недружественных ​стран. 
 
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#активы РФ
#НАТО
#саммит
#G7
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Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина-НАТО
12 июля 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Открыто первое заседание Совета Украина-НАТО (СУН) на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС.
Глава НАТО Йенс Столтенберг открыл встречу, в которой принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, следующими словами:
«Добро пожаловать всем на первое заседание Совета Украина - НАТО. Это исторический момент, Украина и страны НАТО сидят бок о бок, чтобы обсуждать общее видение евроатлантической безопасности».

После этого выступления СУН закрыли для прессы.  

Перед открытием собрания Столтенберг провёл пресс-конференцию с Зеленским, в ходе которой заявил, что ситуация с Комиссией НАТО-Украина не повторится. Отныне отдельные страны-участницы НАТО не смогут блокировать заседания Совета. 

«Я буду председательствовать в Совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии», – уверил Столтенберг.

Венгрия на протяжении нескольких лет блокировала заседания Комиссии НАТО-Украина из-за ущемляющих права венгерского национального меньшинства законов. 

Совет Украина-НАТО должен стать аналогом Совета Россия-НАТО, который в 2008 году заблокировали США из-за завязавшейся войны между Грузией и Южной Осетией. 

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#саммит
#НАТО
#Украина
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Handelsblatt: Германия отказалась строить центр для ремонта танков Leopard для ВСУ
12 июля 2023, 15:07

Фото: iStock/macky_ch

ФРГ отказалась от идеи создания центра по ремонту танков в Польше, не достигнув договоренностей.
По данным газеты, Германия и Польша не пришли к общим договоренностям относительно строительства центра по ремонту танков для ВСУ.

Официальная причина отказа в настоящее время не названа, но должна быть озвучена в ближайшие дни. Издание сообщает, что ФРГ могли не устроить завышенные цены польской стороны, что послужило отказу от идеи строительства ремонтного центра.  

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#ФРГ
#танки
#Украина
#завод
#соглашение
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Подмосковье ищет медработников