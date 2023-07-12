Радио1
Главная / Новости / Политика/ Четырех детенышей краснокнижных нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Четырех детенышей краснокнижных нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

12 июля 2023, 07:34

Фото: istockphoto/andreigilbert

В Ладожское озеро выпустили четырех детенышей краснокнижных нерп. Они находились в реабилитационном центре с апреля, когда были найдены в разных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Все маленькие нерпы на момент обнаружения находились в крайне истощенном состоянии, а также у них было диагностировано обезвоживание и заражение паразитами, передает сетевое издание «Российская газета». Малышей поместили в специализированный Центр реабилитации морских млекопитающих в Репино. Там маленькие нерпы прошли курс лечения и окрепли. Посчитав, что животные готовы к самостоятельной жизни, сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы и городского «Водоканала» выпустили их на волю, в Ладожское озеро.

Как рассказал основатель фонда Вячеслав Алексеев, на данный момент вес каждой нерпы составляет от 15 до 18 килограммов, и это оптимальный вес для жизни в дикой природе. Все нерпята получили имена в зависимости от места, где они были найдены. Так, маленькая самка Бурная была обнаружена в речке Бурная, нерпенка Кирика нашли неподалеку от домов жители деревни Кириково, самый ранний из найденных нерпенок Невский был обнаружен в районе Невского лесопарка, а малыш Коккорев — около деревни Коккорево.


По словам Вячеслава Алексеева, сотрудники реабилитационного центра старались не допустить, чтобы детеныши нерпы слишком привязывались к человеку. Важно было сохранить их дикими. Это будет гарантией того, что животные смогут прокормиться и выжить в естественной среде.
#нерпа
#детеныш
#ладожское озеро
#центр
#животное
#фонд
Читайте нас в
Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН
12 июля 2023, 07:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Известно, что визит главы российского дипломатического ведомства в Индонезию продлится до 14 июля.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров, в рамках поездки, встретится с главами внешнеполитических ведомств формата Россия - АСЕАН. Он также проведет переговоры с генсеком организации Као Кимхорном. 
По информации ведомства, одной из целью переговоров станет обсуждение вопросов, связанных с укреплением позиции РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будет уделено внимание вопросам безопасности и сотрудничества. 

Читайте также: 

Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО

Лавров оценил предложение мира на Украине в обмен на территории

Лавров раскрыл следующую военную цель Запада
#Лавров
#МИД РФ
#Индонезия
#АСЕАН
Читайте нас в
Le Monde: Французских инструкторов, обучающих солдат ВСУ, не волнует их дальнейшая судьба
12 июля 2023, 07:48

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Обозреватель французской газеты Le Monde Элиз Венсан завила, что французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба бойцов ВСУ.
В своей статье обозреватель рассказала о том, что обучение украинских солдат длится пять дней. Затем, проводится церемония проводов украинцев на возможную гибель. 

Издание Le Monde также приводит слова французского полковника Бенуа, который заявил о том, что будущее украинских военнослужащих не проблема страны. Францию не касается то, что с ним  станет.
Уточняется, что полигон, на котором тренируют украинских солдат находится в Польше. При этом, обучение проводят французские военнослужащие. 

Читайте также: 

Потери ВСУ в ходе контрнаступления составляют более 60%

Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации

ВСУ понесли значительные потери при наступлении под Артемовском

#ВСУ
#Украина
#потери
#обучение ВСУ
#Франция
Читайте нас в
Полковник Чмутин: место применения ВСУ кассетных бомб станет зоной повышенной опасности
12 июля 2023, 07:47

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Территории, которые ВСУ атакуют кассетными бомбами, будут относиться к зонам повышенной опасности. Об этом изданию URA.RU рассказал ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН), полковник запаса Юрий Чмутин.
Полковник отметил, что взрывается только часть бомб, вылетающих из той или иной кассеты, которую ВСУ будут сбрасывать с самолета или посредством артиллерии.

«Как посчитать, сколько взорвалось, а сколько нет? Есть процент неразорвавшихся снарядов, они потом остаются. Тем более один такой снаряд кассетных бомб охватывает площадь практически в три футбольных поля», — отметил Чмутин. 

По словам эксперта, затем на эту территорию нужно необходимо отправить саперов для разминирования, которые будут подробно, шаг за шагом искать неразорвавшиеся снаряды, подрывать их и вывозить.

В итоге, по словам Чмутина, даже если боевые действия прекратятся, накрытые кассетными боеприпасами территории так и останутся землями повышенной опасности.

Читайте также: 

ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами

Шойгу: Россия в ответ на передачу Киеву кассетных бомб применит такие же боеприпасы

Депутат ЕП Уоллес: жертвами переданных Киеву кассетных боеприпасов станут украинцы
#ВСУ
#кассетные боеприпасы
#эксперты
#СВО
#Юрий Чмутин
Читайте нас в
В США инициировали поправки о выходе из НАТО и прекращении помощи Киеву
12 июля 2023, 07:29

Фото: iStock/rarrarorro

Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложила США выйти из НАТО и прекратить помощь Киеву. Об этом она сама написала в своем Twitter.
Она подготовила коррективы в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, в том числе предписывающих президенту Джо Байдену начать процесс выхода страны из НАТО, а также приостановить выделение помощи Киеву до завершения украинского конфликта. Кроме того, Грин предложила запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Ранее спецкомитет Палаты представителей провёл слушания по так называемому Закону о национальной обороне, который предусматривает выделение $886 млрд на военные нужды США.

Читайте также:

Конгрессвумен Грин заявила о риске гибели американцев из-за Байдена

В Конгрессе призвали перестать финансировать Украину до достижения мира дипломатическим путем

Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену

#США
#Украина
#Конгресс США
#Марджори Грин
#оборонный бюджет
Читайте нас в
WP: Делегация США пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО
12 июля 2023, 07:19

Фото: сайт Кремля

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе.
Один из высокопоставленных лиц США сообщил в ходе беседы с журналистами о том, что члены делегации Штатов пришли в ярость из-за публикации президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Twitter. Об этом пишет издание The Washington Post.

Накануне, украинский лидер разместил на странице в своей сети сообщение, что возмущен тем, что НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения Украины в альянс на саммите. Он также заявил, что неопределенность союзников демонстрирует слабость. 
 
Читайте также: 

Медведев подвел предварительные итоги саммита НАТО

Подоляк: Украина знала, что не получит приглашение в НАТО на саммите

Столтенберг: Украина не попадет в НАТО, если проиграет России


#Зеленский
#НАТО
#США
#Украина
Читайте нас в
Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
12 июля 2023, 06:36

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В восьмидесятую годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании вины Украиной . Об этом сообщает сайт нижней палаты польского парламента.
По данным польских СМИ, в голосовании приняли участие 440 депутатов сейма. Все они проголосовали за принятие документа.

В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» украинских националистов, в результате которого погибли более 100 тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь такой же судьбы.

Напомним, ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши. Слов «Извините, пожалуйста, мы просим прощения» полякам от Зеленского, по мнению Ясина, было бы вполне достаточно.

Читайте также:

Поляки прогнали поющих гимны украинцев от памятника в центре Кракова

Поляки заявили, что необходимо выгнать «бандеровского пса» Зварича из страны

В МИД Польши потребовали у Зеленского извинения за Волынскую резню
#Польша
#Украина
#сейм
#Волынская резня
Читайте нас в
РИА Новости: КНДР предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
12 июля 2023, 05:18

Фото: iStock/3DSculptor

КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на национальное Минобороны, пишет РИА Новости.
Ведомство предупредило все находящиеся в потенциальном районе падения ракеты японские рыболовецкие суда о необходимости «соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения».

Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство Японии по линии посольства в Пекине выразило официальный протест властям КНДР  в связи с произведенным запуском. «Действия КНДР угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества, они совершенно недопустимы», — добавил он (цитата по ТАСС).

​Читайте также:

КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве

КНДР предупреждает, что Корейский полуостров близок к «грани ядерной войны»

В КНДР напомнили Вашингтону и Сеулу о ядерном оружии




#КНДР
#Япония
#Японское море
#баллистические ракеты
Читайте нас в
Пользователи Twitter высмеяли стоящего в одиночестве на саммите НАТО Владимира Зеленского
12 июля 2023, 04:56

По сервису микроблогов разлетелась фотография шестого президента Украины, который безрадостно стоял в одиночестве, пока лидеры стран НАТО и их жены разговаривали друг с другом. Об этом 12 июля пишет «Российская газета». и улыбались.
Фотографию выложил немецко-финский бизнесмен, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.



«Они попользовались им и бросили», — заметил один из комментаторов.  
«Пора избавиться от паразита», — добавил, в свою очередь еще один пользователь.

Выступление Зеленского на саммите альянса должно было начаться в 18:00 по московскому времени 11 июля, но украинский президент отказался от него из-за формулировки декларации о приеме Украины в НАТО.

Читайте также:

Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО

Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс на саммите

Читатели Die Welt высмеяли очередное требование Зеленского к НАТО
#фотографии
#саммит НАТО
#Вильнюс
#Владимир Зеленский
#Twitter
Читайте нас в
Великобритания выделит Украине $65 млн. на ремонт поврежденной техники
12 июля 2023, 02:10

Фото: iStock/andriano_cz

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи поставит Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств, а также выделит $65 млн на ремонт поврежденной в боях техники. Об этом заявили 12 июля в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.
В заявлении указывается, что транспортные средства британской армии (включая боевые гусеничные машины разведки) будут переданы Киеву для подвоза боеприпасов и техники, эвакуации раненых солдат и восстановления поврежденных средств, так как это является «критически важным условием» для продолжения контрнаступления Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, «международные партнеры» Великобритании (прежде всего по G7 и Североатлантическому альянсу) предоставят Украине больше средств обороны, а также усилят обмен разведданными и подготовку личного состава. А в самом Соединенном Королевстве под эгидой НАТО будет учрежден Центр реабилитации военнослужащих ВСУ.

Читайте также:

Великобритания намерена передать Украине наборы для разминирования

Минобороны Британии обучит украинских военных летчиков

Британский генерал Рэдфорд: Лондон рискует лишиться позиции в НАТО из-за армии
#Великобритания
#Украина
#военная помощь
#НАТО
#Риши Сунак
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников