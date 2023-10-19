Чиновник Госдепа США ушел в отставку из-за решений по Израилю

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Сотрудник Бюро Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Джош Пол подал в отставку на фоне решений властей Америки по палестино-израильскому конфликту. Информацию сообщает издание Politico.
«Я не могу работать в поддержку ряда важных политических решений, в том числе переброски большего количества оружия одной из сторон конфликта, которые я считаю недальновидными, разрушительными, несправедливыми и противоречащими тем самым ценностям, которые мы публично поддерживаем», — заявил Пол.Чиновник обратил внимание, что за 11 лет службы в Госдепе США ему приходилось идти на «множество моральных компромиссов», но сейчас он решил уволиться из-за продолжения курса США по наращиванию поставок оружия израильской стороне конфликта.
Ранее бывший министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что война с ХАМАС может продлиться много месяцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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