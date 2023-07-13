Число погибших после подтоплений в Туапсе увеличилось до четырех

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В Туапсе спасатели нашли тела еще двух человек, таким образом, число погибших из-за стихии возросло до четырех. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
При этом до сих пор продолжаются поиски пропавших 23-летней девушки и 15-летнего подростка. Напомним, что всего пропавшими без вести из-за непогоды числятся четыре человека.
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Элина Позднякова