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Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек

Число погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек
12 октября 2023, 05:58
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

По информации, предоставленной палестинским министерством здравоохранения, число жертв в результате израильских атак на сектор Газа достигло 1,2 тысячи человек, а количество раненых увеличилось до 5,6 тысячи.

Ранее сообщалось о более чем 1,1 тысяче погибших в секторе Газа.

«Число погибших увеличилось примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых достигло 5,6 тысячи», — сообщил представитель министерства, цитируемый агентством Франс Пресс.

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#путин
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Посол России озвучил легкое решение конфликта на Украине
Антонов: США могут завершить конфликт на Украине прекращением отправки помощи
12 октября 2023, 07:09

Фото: istock / ValleraTo

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут добиться урегулирования конфликта на Украине, если перестанут отправлять Киеву вооружение. Такое заявление он сделал в телеграм-канале.

Как считает Антонов, Штаты продолжают ставить на решение кризиса силой и попытки «измотать и обескровить Россию». Он также обратил внимание на то, что новый пакет помощи Украине не поможет в решении поставленных Америкой задач.

«Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития», — добавил Антонов.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона на фоне недавнего выделения очередного транша военной помощи Киеву заканчиваются ресурсы на эти цели. Соответствующая трансляция велась на YouTube. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector
США поддержали расследование Финляндии и Эстонии о повреждении Balticconnector
12 октября 2023, 06:48

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку Финляндии и Эстонии в связи с проводимым ими расследованием инцидента, связанного с повреждением газопровода в Балтийском море.
«Мы выражаем нашу солидарность с нашими союзниками по НАТО — Финляндией и Эстонией — и поддерживаем их усилия по проведению расследования, направленного на выявление причин повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море», - написал Блинкен у себя в социальных сетях.
Следует отметить, что газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, был приостановлен из-за возможной утечки газа после падения давления в подводной трубе в воскресенье вечером. Финские пограничники впоследствии обнаружили местоположение утечки газопровода.

Органы правопорядка считают, что повреждения могли быть нанесены преднамеренно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, а также был поврежден кабель связи между двумя странами, находящийся в территориальных водах Эстонии.

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Myśl Polska: Зеленский не ценит помощь союзников
12 октября 2023, 06:41

Президент Украины Владимир Зеленский называет ключевым союзником Киева каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа обвиняет другие государства в сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом пишет Myśl Polska.
«Зеленский известен тем, что способен оценить помощь других стран только тогда, когда ожидает от них дальнейшей поддержки. Он называет Польшу «ключевыми союзником», когда он находится в Варшаве, Германию — когда он находится в Берлине, Канаду — когда он находится в Оттаве», — говорится в публикации.

Автор отметил, что украинский лидер в тот момент, когда покидает помогающее ему государство, забывает об оказанной ему поддержке, при этом в случае отказа обвиняет его в работе на Москву.

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#польша
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ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки с детьми
Аl Jazeera: ХАМАС заявил, что освободил из плена израильтянку с двумя детьми
12 октября 2023, 06:29

Фото: istockphoto/zabelin

ХАМАС объявил об освобождении женщины из Израиля и ее двух детей, которые находились в заложниках, сообщает телеканал Al Jazeera.
«По информации группировки „Бригады Аль-Кассам“ ХАМАС, появились видеозаписи, с освобождением израильской женщины и ее детей», — отмечает телеканал.

Согласно данным Al Jazeera, на далеких кадрах видно женщину и ее детей, а также удаляющихся мужчин, предположительно, членов ХАМАС. Съемки показывают женщину и детей на открытом месте возле забора, который, вероятно, является границей между Израилем и сектором Газа.

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#женщины
#съёмки
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Сильвестр Сталлоне продал свой особняк и потерял на этом деньги
Robb Report: лидер группы Creedence Джон Фогерти купил дом у Сильвестра Сталлоне
12 октября 2023, 05:47

Фото: iStock/Kirk Wester

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, нашел покупателя для своего резиденции в Калифорнии. Этот дом был приобретен за 17 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей) бывшим фронтменом группы Creedence Clearwater Revival Джоном Фогерти, сообщает издание Robb Report.
В декабре 2022 года, Сталлоне выставил свою недвижимость на продажу по цене 22,5 миллиона долларов (2,2 миллиарда рублей).

Вместе со своей супругой, он купил это поместье в престижном районе Хидден-Хиллс в марте за 18,2 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей). Следовательно, актер не только не получил прибыли от продажи недвижимости, но даже не смог окупить свои первоначальные инвестиции.

Особняк включает в себя гостиную с впечатляющим сводчатым потолком и окнами, столовую с камином, четыре спальни, шесть ванных комнат, тренажерный зал и домашний кинотеатр. На участке площадью 970 квадратных метров расположены конюшня и ипподром. Во дворе есть бассейн, гостевой домик, а также озеро и сад с более чем ста цитрусовыми деревьями.

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#озеро
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«Жесткие условия»: В Польше пообещали выставить Украине счёт за помощь
Политик Брылка: Польша выставит Украине счёт за оказанную помощь
12 октября 2023, 05:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Об этом она сказала в ходе предвыборных дебатов на Polsat, пишет РИА Новости.
Политик подчеркнула, что в международных отношениях валютой не может являться благодарность.

«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, «Конфедерация» выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и «Конфедерация» поставит Украине четкие и жесткие условия», — цитирует агентство слова кандидата в депутаты.

Брылка добавила, что это подразумевает снятие жалобы Украины на Польшу в ВТО из-за запрета на импорт зерна, проведение эксгумации жертв Волынской резни, прекращение "украинизации" двусторонней торговли и доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после завершения вооружённого конфликта.

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#новости
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#украина
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Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа
Jerusalem Post: Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа
12 октября 2023, 04:53

Власти Египта огласили свое решение не открывать коридоры на своей границе для беженцев и вынужденно перемещенных лиц из сектора Газа. Информацию об этом предоставила израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в службах безопасности этой арабской республики.
По данным издания, Каир, которым часто выступает как посредник между Израилем и Палестиной, продолжает настаивать на разрешении конфликта внутри пределов собственных границ, считая это единственным способом обеспечения права Палестины на государственность.

The Jerusalem Post подчеркивает, что Египет обсудил с США и другими странами возможность предоставления гуманитарной помощи через свои границы в сектор Газа. Однако при этом он отклонил возможность создания безопасных коридоров для беженцев, покидающих данный анклав.

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#израиль
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#египет
#лидер
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Путин прилетел в Бишкек для участие в саммите СНГ
Путин прибыл с визитом в Киргизию, где примет участие в саммите СНГ
12 октября 2023, 04:45

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте, передает РИА Новости.
Саммит СНГ, проводимый под председательством президента Киргизии, Садыра Жапарова, запланирован на 13 октября в Бишкеке. В этот день, президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество, включая вопросы, связанные с ВТС (Всемирной торговой организацией), а также актуальные темы международной повестки дня.

Помимо этого, оба президента, в этот день, примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных двадцатилетию российской авиабазы в Канте. Важным аспектом визита президента Путина будет также проведение ряда отдельных встреч с руководителями стран СНГ. Так, в четверг планируется его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этих переговоров стороны собираются обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы, связанные с присутствием российских миротворцев и возможным возвращением армян из Карабаха в их исторические места проживания.

В рамках официального визита также предусмотрена встреча с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая состоится в пятницу.

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#переговоры
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Пресс-секретарь Байдена устроила скандал во время пресс-конференции
Пресс-секретарь Байдена Карин Жан Пьер не дала задать вопрос журналисту
12 октября 2023, 03:59

Фото: iStock/lucky-photographer

На последнем пресс-брифинге в Белом доме между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и журналистом газеты New York Post Стивеном Нельсоном возник спор, который оказался в центре внимания телеканала Fox News.
В ходе брифинга Нельсон обратился к Жан-Пьер, спрашивая, почему он не имеет возможности задавать вопросы в течение продолжительного времени и чувствует, что его игнорируют. В ответ на это Жан-Пьер сказала, что она не намерена предоставлять ему эту возможность задавать вопросы и на данном брифинге, обратив внимание на другого журналиста и предоставив ему слово.

Нельсон продолжит попытки добавиться возможности задать вопрос, обвиняя Карин Жан-Пьер в недостатке уважения к представителям СМИ.

«Вы должны почувствовать стыд за это. Включение одной из крупнейших и наиболее широкочитаемых газет в стране в черный список свидетельствует о неуважении к свободным и независимым СМИ, Карин. Это свидетельствует о пренебрежении к свободной и независимой прессе», - заявил Нельсон.

Раздраженная Жан-Пьер ответила, что она дает возможность задавать вопросы тем, кто долгое время не имел такой возможности, и окончательно переключилась на другого журналиста.

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