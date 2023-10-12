Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек

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По информации, предоставленной палестинским министерством здравоохранения, число жертв в результате израильских атак на сектор Газа достигло 1,2 тысячи человек, а количество раненых увеличилось до 5,6 тысячи.
«Число погибших увеличилось примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых достигло 5,6 тысячи», — сообщил представитель министерства, цитируемый агентством Франс Пресс.
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